La inquietante predicción de una vidente sobre los jugadores de Brasil y los extraterrestres que se vuelve viral

Una vidente aseguró que el partido de fútbol entre Brasil y Escocia de este miércoles estará marcado por la tragedia debido al arribo de una nave de extraterrestres que abducirá a los jugadores en el Hard Rock Stadium de Miami.

Vo Bahiana, una vidente brasileña con más de 23 millones de seguidores, dio su predicción llorando ante las cámaras y rápidamente se volvió viral.

«Tengo que decirles que volví a soñar con extraterrestres invadiendo el campo de fútbol en Miami. Y vi claramente a los jugadores siendo llevados por la primera nave que llegó», comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VoBahianaoficial2026 (@vobahianaoficial_)

«Yo estaba dentro de ese barco. Cuando el barco se elevó, llegó la nave nodriza, un barco mucho más grande, y recogió a miles de personas del campo de fútbol. Vi tantos gritos, tanto llanto, tantas lágrimas, tanto sufrimiento. Estoy muy asustada porque es la segunda vez que sueño con esto. Dicen que el 24 va a pasar algo muy malo en este partido, en este campo de fútbol de Miami», agregó.

Según Bahiana, extraterrestres emergerían de una gigantesca nave espacial que flotaría sobre el estadio y usarían dispositivos que se asemejan a enormes brazos mecánicos para secuestrar a jugadores y espectadores.

También afirmó que llegaría una segunda nave que transportaría a los llamados «reptilianos», una raza de supuestos extraterrestres de la que se habla con frecuencia en los círculos de ovnis y teorías de la conspiración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VoBahianaoficial2026 (@vobahianaoficial_)

Todo este revuelo en sus redes sociales ocurre mientras que en Miami se respira un ambiente festivo, típico del Mundial.

Incluso el aeropuerto de Miami se sumó a la tendencia en redes sociales y escribió: «La Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) acaba de emitir una restricción oficial del espacio aéreo para el partido de esta noche entre Escocia y Brasil debido a informes de actividad aérea inusual en la región».

En sus redes sociales Bahiana ha convencido a muchas personas de que ha predicho desastres naturales, muertes de famosos y disturbios políticos, por lo que ha ganado gran popularidad.