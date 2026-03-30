La inesperada nueva función que habilitó Meta para los posts de Instagram y Facebook

Meta dio un paso decisivo en la transformación del comercio dentro de las redes sociales al habilitar el uso de enlaces de compra directamente en las publicaciones de Instagram y Facebook.

De acuerdo con la propia compañía, lo que se busca es integrar contenido y transacciones en un mismo espacio, eliminando la necesidad de redirigir al usuario a sitios externos.

Con esta actualización, las plataformas dejan de ser simples vitrinas para convertirse en verdaderos centros comerciales digitales, donde la experiencia de navegación y la compra se fusionan sin fricciones.

En Facebook, los creadores podrán vincular sus cuentas de afiliados y etiquetar productos tanto en publicaciones como en Reels.

Hasta ahora, los influencers dependían de comentarios con enlaces o servicios externos como ShopMy o LTK para monetizar sus recomendaciones.

Con el nuevo sistema, los productos aprobados aparecerán como burbujas flotantes sobre las imágenes o videos, listas para ser clickeadas y conducir al usuario directamente a la página de compra.

El programa debutará con productos de Amazon en Estados Unidos, y luego se sumarán Temu y eBay.

INSTAGRAM CON DINÁMICA MÁS ROBUSTA

Instagram adoptará una dinámica aún más robusta. Esto, porque los creadores podrán añadir hasta 30 productos comprables en un solo Reel, copiando y pegando enlaces de afiliados siempre que los artículos estén registrados en el catálogo comercial de Meta.

Esta integración elimina intermediarios y centraliza todo el proceso dentro de la aplicación, lo que facilita la monetización y agiliza la experiencia del usuario.

Para los creadores, representa una vía más directa y eficiente para generar ingresos por afiliación.

De momento, Instagram comienza a habilitar los enlaces en los posts, pero únicamente para usuarios con Meta Verified.

Esto permite dirigir tráfico de forma directa, sin pasar por el perfil, aunque con ciertas limitaciones y bajo un modelo de pago.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial también jugará un rol clave en esta nueva etapa. Al hacer clic en un anuncio o visitar una página de producto, los usuarios verán información detallada, resúmenes de reseñas generadas por IA y datos sobre la marca, productos relacionados y descuentos disponibles.

Esta función, similar a la que Amazon introdujo en 2023, permite tomar decisiones de compra más rápidas sin necesidad de revisar cientos de comentarios.

El proceso de pago, además, se simplifica gracias a alianzas con Stripe y PayPal, con futuras integraciones con Adyen y Shopify.

COMPETENCIA CONTRA TIKTOK SHOP

Meta amplía además su ecosistema de afiliados para competir con TikTok Shop, incorporando socios como Mercado Libre en América Latina y Shopee en Asia.

En Instagram, la empresa probará asociaciones con Amazon y Shopee para permitir que los creadores accedan a catálogos de productos de 22 países.

Esta expansión global fortalece las oportunidades de monetización y diversifica las opciones para los creadores, que podrán elegir qué productos promocionar y recibir comisiones por cada venta generada.

En conjunto, estas innovaciones marcan un giro estratégico hacia la compra directa y la monetización integrada del contenido. Facebook e Instagram avanzan hacia un modelo donde el entretenimiento, recomendación y transacción conviven en un mismo flujo.