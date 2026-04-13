La importante alerta de un experto sobre la IA: «Si no la usas, quedas afuera del mercado laboral y de la vida»

Fredi Vivas, especialista en inteligencia artificial (IA) y ingeniero en sistemas informáticos, aseguró que esta herramienta ha transformado el mercado laboral, a la vez que advirtió sobre sus consecuencias en el rol de las habilidades humanas.

Vivas sostuvo una entrevista en Infobae en Vivo y afirmó que la IA se ha convertido en una herramienta más de la cotidianidad. Ante este escenario, planteo que se debe repensar la educación y el papel del ser humano en el trabajo.

«Si no usas la inteligencia artificial estás afuera del mercado laboral, de la vida», explicó Vivas. «Estamos en una etapa donde hay idas y vueltas, porque son aprendizajes también», acotó el experto, aunque reconoció la resistencia que hay en algunos sectores.

Igualmente, Vivas subrayó que la IA «no es un fantasma al que hay que temer». Al contrario, consideró que se trata de una oportunidad para «acelerar nuestras virtudes» al «complementar» la relación entre el ser humano y la máquina.

«Si pones una máquina a hacer cosas netamente del mundo humano, por ejemplo, la empatía o las cuestiones de los sentimientos, no lo puede hacer un algoritmo a todo eso», expuso Vivas, que también destacó las capacidades de la IA en el análisis de datos, velocidad de procesamiento y tareas repetitivas.

IA Y EDUCACIÓN

El especialista señaló que hay una clara relación entre los avances tecnológicos y la formación educativa de las personas. En tal sentido, afirmó que en la actualidad hay un «montó de herramientas» como la IA para aprender.

«Las empresas están desesperadas por buscar talento joven que tenga ganas de entrar y romperla en el buen sentido, hacer cosas nuevas, innovar», acotó Vivas.

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Igualmente, el especialista señaló que la IA brinda la oportunidad de repensar la convivencia entre lo digital y lo analógico. «No hay un solo mundo, sino que es cómo hacemos convivir esos mundos sanamente», concluyó.