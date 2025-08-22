La impactante predicción de Mhoni Vidente que involucra a Maduro y el despliegue de EEUU

Mhoni Vidente vuelve a dar de qué hablar con sus más recientes predicciones. Esta vez, la reconocida astróloga aseguró que lo que resta de 2025 traerá escenarios complejos, no solo por desastres naturales o la muerte de celebridades, sino también por fuertes sacudidas en el plano político internacional.

En ese contexto, lanzó una visión directa sobre Venezuela y el futuro de Nicolás Maduro. Según explicó en entrevista con El Heraldo de México, Estados Unidos ya habría tomado medidas claves contra el mandatario. “Donald Trump ya tomó las acciones debidas. Dice que Nicolás Maduro, junto con su régimen, es un narcoestado. Lo cataloga como líder de un cártel y por eso va contra él”, afirmó Mhoni.

La vidente fue aún más lejos y vaticinó que Maduro estaría a punto de ser capturado. “La carta del diablo y la carta del emperador dicen que ya hay aviones sobrevolando, una operación quirúrgica… donde van por él, lo atrapan. Le faltan días”, advirtió.

Mhoni Vidente, que habló sobre una catástrofe, puntualizó en la forma en la que se manejaba todo, ubicando al mandatario venezolano como una pieza que se quedaría sola, reseñó Semana.

También sostuvo que el mandatario venezolano “vive en una realidad alterada” y que incluso sus propios aliados ya no lo respaldarían. “Tu propio pueblo te odia y no quiere nada”, sentenció Mhoni Vidente.

ESTO DIJO MHONI VIDENTE SOBRE LATINOAMÉRICA

Por último, señaló que América Latina atraviesa un ciclo de transformación y destacó que Venezuela, Colombia y México estarían próximos a experimentar cambios positivos con el apoyo de potencias como Estados Unidos.

Mhoni Vidente puntualizó que “la carta del diablo y la carta del carruaje nos dice que vienen cambios importantes en Venezuela, Colombia y México. Al decir esto, significa que vienen cambios positivos, de progresar, salir adelante, de crecer más económicamente con la ayuda de países poderosos como Estados Unidos”.