La ecuación matemática que señala a 2026 como «un punto crítico para la humanidad»

Una ecuación matemática presentada en 1960 por científicos de la Universidad de Illinois, en EEUU, señala al 2026 como «un punto crítico para la humanidad», en lo que los propios investigadores llamaron «doomsday» que se traduciría como «día del juicio final» en español.

El modelo, presentado hace más de seis décadas por Heinz von Foerster, Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot, y publicado en la revista académica Science, se viralizó recientemente en las redes sociales al llegar el año que predijeron los científicos en su investigación.

A diferencia de predicciones místicas o religiosas, este planteamiento se basó en el análisis matemático del crecimiento poblacional humano.

De acuerdo con el cálculo, el punto crítico, se ubicaría en el viernes 13 de noviembre de 2026. No obstante, los científicos nunca afirmaron que ese día ocurriría un apocalipsis ni detallaron una causa específica como guerras, desastres naturales o el uso de armas nucleares.

MODELO DE CRECIMIENTO EXPONENCIAL

Los investigadores aplicaron un modelo de crecimiento exponencial para estudiar la evolución de la población mundial a partir de datos históricos de natalidad y mortalidad.

De acuerdo a su planteamiento, si la población continuaba creciendo al mismo ritmo observado durante los dos mil años previos al estudio, se alcanzaría un punto teórico insostenible.

Desde la matemática, ese escenario implica que el número de habitantes tendería al infinito en un tiempo finito, algo imposible en un planeta con recursos limitados. Al extrapolar las cifras disponibles en ese momento, la ecuación arrojó la mencionada fecha, según reseñó el medio colombiano Blu Radio.

El concepto fue planteado como una advertencia teórica sobre los límites del crecimiento poblacional y la necesidad de repensar los modelos de desarrollo humano.

Con el paso del tiempo, el crecimiento de la población mundial se ha desacelerado en varias regiones, lo que ha llevado a muchos expertos a considerar este modelo como una simplificación extrema.