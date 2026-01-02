Cambios climáticos, levantamientos sociales y el Mundial: Las predicciones de Mhoni Vidente para el 2026

La astróloga Mhoni Vidente hizo una serie de predicciones para el 2026. A la vez que el año se perfila para cerrar etapas y comenzar nuevos caminos, vaticinó importantes eventos a nivel mundial.

Desde un principio, la vidente aseguró que el año estará marcado por varios fenómenos naturales extremos. En tal sentido, vaticinó inviernos con heladas severas y temperaturas inusualmente bajas, mientras que se darán etapas de calor intenso en verano.

Mhoni Vidente dejó claro que todo este escenario podría generar importantes desequilibrios climáticos. Ante este escenario, sostuvo que se debe cuidar el agua a nivel global y proteger los recursos naturales, de acuerdo al medio El Destape.

En este orden de ideas, reconoció que también tuvo visiones relacionadas con la actividad sísmica y volcánica. La vidente insistió en las advertencias sobre fuertes terremotos y la reactivación de volcanes en varias partes del mundo.

DEPORTE Y POLÍTICA

En el plano político, la vidente aseguró que podrían darse levantamientos sociales, intentos de golpes de Estado y movimientos para derrocar gobiernos. Precisó que uno de los principales escenarios en este aspecto será América Latina.

Uno de los eventos más esperados de este 2026 en la Copa Mundial de Fútbol que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La vidente no dudó en hacer sus predicciones para esta cita.

Entre sus visiones ve como principales candidatos a las selecciones de España, Portugal y Argentina, mientras que en otra predicción vio a Ecuador con chances de llevarse el título. Aclaró que no habrá problemas de seguridad o atentados durante el Mundial.