La Colonia Tovar celebrará el Primer Festival de la Fresa 2026

Lohena Reveron
Por Lohena Reveron
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
La Colonia Tovar se prepara para celebrar el Primer Festival de la Fresa 2026, se trata de uno de sus frutos más emblemáticos.

Del 13 al 15 de marzo, en el «Pueblo Alemán de Venezuela», sus habitantes y visitantes podrán sumergirse en una experiencia gastronómica, cultural y agraria única en las montañas del estado Aragua.

El evento busca resaltar la labor de los productores locales y posicionar a la Colonia Tovar como el principal epicentro de cultivo de fresas de alta calidad en el país.

PROPUESTAS EN EL FESTIVAL DE LA FRESA: 

  • Ruta Gastronómica: Degustaciones de postres tradicionales, desde las clásicas fresas con crema hasta innovaciones como mermeladas artesanales, vinos de fresa y repostería de autor.
  • Feria de Productores: Venta directa de frutas recién cosechadas y exposición de técnicas de cultivo hidropónico y orgánico.
  • Concursos y Premiaciones: Elección de la «Fresa Más Grande» y el «Mejor Postre Creativo» del festival.
  • Cultura y Entretenimiento: Presentaciones de danzas típicas alemanas (Schuhplattler), música en vivo y actividades recreativas para niños.

«Este festival no es solo una celebración de nuestra cosecha, sino un tributo al esfuerzo de nuestras familias agricultoras que han mantenido la tradición por generaciones», comenta el comité organizador.

Se recomienda a los asistentes tomar previsiones de transporte y alojamiento, ya que se espera una alta afluencia de turistas durante el fin de semana.

