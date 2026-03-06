Punch ya tiene su propio videojuego, así puedes jugarlo gratis

La historia del mono Punch, un macaco japonés que fue abandonado por su madre y se encariñó con un peluche, sigue dando mucho de qué hablar y ahora es el protagonista de su propio videojuego.

Punch es el principal personaje de ZooFighter, un sencillo videojuego arcade que se puede jugar gratis en Internet. Fue desarrollado por Richie Branson, vinculado con proyectos de la talla de Fornite.

Los jugadores podrán controlar a Punch, quien se defenderá de los monos que intentan atacarlo. La jugabilidad es sumamente sencilla: solo debes hacer clic o tocar la pantalla para golpear a los enemigos.

Branson también incorporó un pequeño apartado en el que explica por qué decidió crear este videojuego. «Es una carta de amor para todos los animales que viven en zoológicos», dice el mensaje, en donde se promueve el uso de santuarios para primates.

¿CÓMO SE PUEDE JUGAR?

Medios especializados indican que el objetivo del juego es derrotar a 100 oponentes. Así pues, los jugadores podrán ayudar a Punch, quien está acompañado por su peluche, a escapar de su santuario en el zoológico de Ichikawa.

Igualmente, los simios aparecerán más rápido a medida que avance la partida. Aunque hay una sola modalidad de juego, la dificultad irá incrementando progresivamente, así que no creas que podrás liberar a Punch con facilidad.

El videojuego se puede jugar haciendo clic aquí. Cabe destacar que está disponible tanto para computadoras y laptops como para celulares.

Este proyecto dejó en evidencia la popularidad que ha ganado Punch, quien cada día se integra más al grupo con el que convive. Asimismo, tiene un mensaje especial al promover el apoyo a los santuarios dedicados al rescate de primates.