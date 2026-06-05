¡La ‘Casita de Benito’ llegará a Caracas! Una experiencia inmersiva inspirada en Bad Bunny

La experiencia inmersiva «La Casita de Benito: Debí tirar más fotos experience» se instalará en la terraza del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) del 19 al 21 de junio, luego de recorrer ciudades como Maturín, Lechería y Puerto Ordaz, donde reunió a cientos de asistentes.

La propuesta, producida por la empresa venezolana Utilerías, recrea escenarios inspirados en la estética, la cultura popular y algunos de los elementos visuales asociados al fenómeno musical de Bad Bunny, convirtiendo el espacio en un recorrido interactivo dirigido a fanáticos, creadores de contenido y público general.

Durante tres días, los asistentes podrán recorrer distintos espacios temáticos diseñados para la fotografía y la generación de contenido digital. Entre ellos destacan áreas como La Piragua, La Barbería y El Sapo Concho, figura que se ha convertido en uno de los principales atractivos de la experiencia durante su paso por otras ciudades del país.

De acuerdo con sus organizadores, el evento busca ofrecer una propuesta de entretenimiento inmersiva que conecte con el impacto cultural que ha generado el artista puertorriqueño en América Latina y otras regiones.

La programación contempla una dinámica de siete funciones por hora, con el objetivo de facilitar el acceso de los visitantes y garantizar una experiencia fluida durante cada jornada.

Además del recorrido temático, el público podrá participar en trivias, concursos de baile y actividades interactivas organizadas por marcas aliadas. El evento también contará con una zona gastronómica y espacios comerciales.

La experiencia estará abierta al público entre las 4:00 de la tarde y las 11:00 de la noche. Las entradas tendrán un costo equivalente a diez dólares calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) y estarán disponibles a través de los canales oficiales de la productora.

Los detalles sobre horarios, programación y novedades serán publicados a través de la cuenta oficial de Instagram de Utilerías, @utilerias.ve.

NOTA DE PRENSA