La canela y uno de los beneficios más sorprendentes para los diabéticos tipo 2

La canela es uno de los ingredientes más habituales en las diversas gastronomías del mundo. Aunque forma parte de numerosos platillos y millones de personas adoran su sabor, pocos conocen los grandes beneficios que puede brindar al organismo.

Especialistas de la revista Verywell Health aseguraron que hay amplia evidencia científica sobre los beneficios de la canela. Uno de los aspectos más destacables es su capacidad para reducir los niveles de azúcar en sangre, algo de gran ayuda para los diabéticos tipo 2.

Estudios indican que el consumo regular de canela puede reducir la hemoglobina glucosilada en un 0,1%. De igual forma, podría disminuir la glucosa en ayunas en casi 11 mg/dL en personas con diabetes tipo 2 o síndrome de ovario poliquístico (SOP).

Aunque hay investigaciones sobre los beneficios de la canela, algunos no coinciden sobre la magnitud del efecto respecto a la sangre. Incluso, algunos no registran cambios relevantes, por lo que el efecto también podría depender de cada paciente.

ACCIÓN DE LA CANELA

La ciencia todavía debe conocer más detalles sobre el papel de la canela. Sin embargo, todo parece indicar que el mecanismo que explica los resultados positivos se debe a una aparente mejora en la sensibilidad de la insulina.

Este es un aspecto central en la diabetes tipo 2, puesto que la resistencia a la insulina juega un papel determinante en la enfermedad. Al mostrar una mejora en la sensibilidad, evidencia alguna relación con la canela.

Cabe destacar que la mayor parte de los estudios se enfocó en poblaciones con diabetes tipo 2 o SOP. En ese sentido, todavía no hay evidencia científica que respalde la eficacia de la canela en personas sin estas patologías.