Así reacciona tu cuerpo al dejar el alcohol durante un mes

El consumo de alcohol está ampliamente normalizado en la sociedad actual, como parte de la rutina social y cultural. Ante este escenario, pocas personas conocen cómo reacciona el cuerpo cuándo dejan estas bebidas por un mes.

Un estudio de la Universidad de Buffalo y la Universidad George Washington reveló el alcance de una pausa voluntaria del alcohol. Con el paso de los días, se pueden apreciar numerosos beneficios, tanto a nivel fisiológico como psicológico.

Esta investigación consolidó los resultados de otros 16 estudios previos sobre el consumo del alcohol. Cada uno de estos análisis se enfocaron en personas que cumplieron el reto de pasar un mes sin ingerir esta clase de bebidas.

De acuerdo a la revista Womens Health, la mayoría de las personas evaluadas tenía un consumo por encima del promedio antes de cumplir el reto. Así pues, se pudo apreciar mejor la diferencia entre quienes consumen alcohol de forma habitual y aquellos que lo hacen esporádicamente.

UN MES SIN ALCOHOL

Al pasar un mes, los investigadores confirmaron que dejar el alcohol brinda una mejor salud física y mental. Asimismo, hubo una clara mejoría en la calidad del sueño, estado de ánimo, síntomas de ansiedad y depresión.

Al dejar el alcohol, los participantes tuvieron un mayor nivel de energía, mejor capacidad de concentración y sensación de felicidad. A esto se sumó la pérdida de peso, reducción de la presión arterial y mejoras en la función hepática, la salud vascular y la resistencia a la insulina.

Por otra parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) destacan los beneficios de limitar el consumo de alcohol para prevenir enfermedades cardíacas, hepáticas, hipertensión arterial, ictus, trastornos digestivos y hasta el cáncer.

Aunque la investigación se centró en 30 días, el seguimiento a los participantes confirmó que los beneficios no desaparecieron. La mayoría redujo el consumo de alcohol y evidenciaron menos trastornos vinculados a la bebida.