La batalla legal «más escandalosa de Meta»: Filtran detalles del juicio por ‘adicción a las redes sociales’

Comenzó este martes, 18 de agosto, la batalla legal «más escandalosa de Meta» en un tribunal federal de Oakland (EEUU). Un juicio que, de perderlo, podría obligar a la compañía a modificar radicalmente el funcionamiento de sus plataformas tras acusaciones que apuntan que la empresa trabaja sistemáticamente para provocar adicción a las redes sociales bajo su control.

De acuerdo con lo reseñado por CNN, la fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, abrió los alegatos sosteniendo que el modelo de negocio de Meta se sustenta en la explotación de los datos y la atención de los jóvenes, y que la empresa ocultó los riesgos conocidos para la salud mental de los adolescentes.

LEA TAMBIÉN: EL INESPERADO CAMBIO DE INSTAGRAM A PROPÓSITO DE SU DÉCIMO ANIVERSARIO QUE DESATÓ POLÉMICA ENTRE SUS USUARIOS

La demanda, presentada en 2023 por 29 fiscales generales estatales, será litigada en esta primera fase por representantes de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, quienes acusan a Meta de diseñar deliberadamente funciones adictivas —algoritmos de recomendación, desplazamiento infinito, notificaciones— y de recolectar datos de menores de 13 años sin consentimiento parental, en violación de la ley COPPA.

La Ley COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) es una ley federal de los Estados Unidos diseñada para proteger la privacidad de los niños menores de 13 años en Internet. La aprobaron en 1998 y entró en vigor en 2000.

MARK ZUCKERBERG PODRÍA SER CITADO

Los estados también planean citar a declarar a varios ejecutivos de Meta, entre ellos su director ejecutivo, Mark Zuckerberg.

En tanto, Meta niega las acusaciones. De hecho, un portavoz de la empresa calificó este lunes la demanda de infundada y señaló que los fiscales «no presentan pruebas de que nadie en sus estados haya sido engañado» e intentan penalizar a la compañía por problemas que afectan a todo el sector, como la verificación de edad.

Además, señaló que la defensa se apoyará en la Sección 230 y la Primera Enmienda para argumentar que no puede ser responsabilizada por contenido de terceros.

«Meta diseñó un producto peligroso para usuarios jóvenes. Sabía que era peligroso y luego mintió a los niños, a las familias y a la comunidad sobre su peligrosidad». Así lo declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado la semana pasada.

«Estamos listos para exigirle responsabilidades a Meta por su papel en el agravamiento de la crisis de salud mental de los niños estadounidenses y esperamos con interés el juicio», agregó el funcionario.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?

Lo que está en juego es descomunal. Los cuatro estados reclaman en conjunto hasta 1,4 billones de dólares. Se trata de una cifra cercana a la valoración bursátil total de Meta y, además, se pide una orden judicial que obligue a rediseñar sus plataformas.

La compañía ya perdió dos casos similares este año. Uno en Nuevo México, que le costó 942 millones de dólares, y otro en Los Ángeles, con una indemnización de seis millones. Todo en lo que analistas han comparado con el «momento de las grandes tabacaleras» para las empresas tecnológicas.

Esto último, porque durante décadas, las compañías tabacaleras fueron acusadas de minimizar los riesgos de sus productos y anteponer los intereses comerciales a la salud pública. Finalmente, enfrentaron una enorme ola de demandas, acuerdos multimillonarios y nuevas restricciones.

El juicio de Meta, que se prevé dure al menos seis semanas, incluirá testimonios de exempleados convertidos en denunciantes e investigadores de salud mental juvenil.

Un jurado de ocho personas cumplirá un rol consultivo. En tanto, la decisión final sobre el veredicto y los daños quedará en manos de la jueza de distrito Yvonne Gonzalez Rogers.