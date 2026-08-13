Instagram estrenó este jueves un nuevo logotipo para su nombre, el primero en 10 años, con un rediseño que generó de inmediato burlas y comparaciones entre los usuarios.

La reacción no se hizo esperar. En Instagram y Threads, decenas de usuarios señalaron que la nueva letra «r» se confunde con una «z», generando lecturas como «Instagzam» o «Instaguam».

«¿Soy solo yo o se lee Instagzam?», se preguntó un usuario, señalando la similitud entre la letra r y una z. Mientras que otros leían «Instaguam» o «Instagzam». Sin embargo, algunos parecían más contentos o nostálgicos, comentando que era «el fin de una era».

Lo cierto, es que el propio Mosseri había pedido conocer las opiniones más polémicas sobre el rediseño de la tipografía que dejó por fuera la clásica cursiva, y los comentarios se dividieron entre quienes calificaron el cambio de innecesario y aquellos que lo celebraron como el cierre de una era.

«El ‘wordmark’ (‘logo del nombre’) arriba de la ‘app’ no ha cambiado en diez años, así que era hora de refrescarlo. Más limpio y moderno, con referencias al original y a la simplicidad y el arte que siempre lo hicieron Instagram», argumentó Mosseri en su cuenta de la plataforma.

El logotipo saliente estaba vigente desde mayo de 2016 y era, a su vez, una versión depurada del que Instagram usaba desde su lanzamiento en 2010.

La plataforma ya había protagonizado otra polémica de identidad visual años atrás, cuando sustituyó el ícono de cámara por el actual diseño degradado, una decisión que también generó rechazo inicial entre sus usuarios.

Por ahora, Meta no ha confirmado si realizará ajustes a la tipografía para corregir la confusión entre la «r» y la «z», ni si el cambio se extenderá a otros elementos de la marca. En tanto, la nueva versión ya comenzó a desplegarse en las aplicaciones móviles y de escritorio de la plataforma.