La aplicación que fue bloqueada en Rusia por ser usada para «actividades de terrorismo»

Rusia anunció el jueves que bloqueó el servicio de videollamadas FaceTime de Apple, una medida que endurece la vigilancia y la manipulación del tráfico en línea y que obedece a supuestas «actividades de terrorismo» llevadas a cabo bajo el uso de esa aplicación.

El regulador estatal de internet, Roskomnadzor, justificó las restricciones en un comunicado. La entidad alegó que grupos usan FaceTime «para organizar y llevar a cabo actividades terroristas en el territorio del país, reclutar perpetradores (y) cometer fraudes y otros delitos contra nuestros ciudadanos».

En paralelo, Roskomnadzor también anunció el bloqueo de Snapchat, una popular aplicación de mensajería para compartir fotos y videos. El regulador de Rusia citó los mismos motivos de seguridad que aplicó a FaceTime.

Trascendió que Roskomnadzor tomó la medida el pasado 10 de octubre, aunque solo informó sobre ella el jueves.

OTROS BLOQUEOS ADEMÁS DE FACETIME

Aunque los usuarios pueden evadir ciertos bloqueos utilizando servicios de red privada virtual (VPN), Rusia también bloquea estas herramientas con frecuencia.

Desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, el gobierno ruso bloqueó importantes redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, reseñó AP.

El año pasado, las autoridades interrumpieron el acceso a YouTube. El Kremlin culpó a Google por «no mantener adecuadamente su hardware en Rusia». Además, antes de FaceTime, en 2024 las autoridades rusas bloquearon el servicio encriptado Signal y Viber. Este año, prohibieron las llamadas a través de WhatsApp y Telegram.

Simultáneamente, las autoridades de ese país promovieron activamente una aplicación de mensajería «nacional» llamada MAX. Críticos consideran esta plataforma como una herramienta de vigilancia, dado que declara abiertamente que compartirá datos de usuarios con las autoridades si estas lo solicitan.