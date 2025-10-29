Tendencias

Joseph Amado y Luis Fernando Borjas se unen a “El Gaitazo del Oso”

La edición 2025 «El Gaitazo del Oso» será todo un éxito, así como sus ediciones anteriores. Este miércoles 28 de octubre fueron confirmadas las presentaciones de dos talentos venezolanos.

En días recientes las empresas Qubix Productions (@qubixproductions), Oz Show (@ozshows) y Peluches Producciones (@peluchesproducciones) hicieron saber que revelarían los invitados especiales que se unirían al amanecer gaitero por excelencia en nuestro país, y así fue.

Joseph Amado y Luis Fernando Borjas cantarán junto a: Betulio Medina y su Maracaibo 15, Neguito Borjas, Pelota Gaitera, Un Solo Pueblo, D’ Total Zulianidad, Pajarito Vola Show, Gaiteros de Yiyo.

Además, Afro Criollo y Dj Francisco Freites, también pondrán a cantar y bailar a quienes asistan, el próximo viernes 5 de diciembre, al Poliedro de Caracas.

Joseph Amado es reconocido internacionalmente por su tributo a Héctor Lavoe. Mientras que Luis Fernando Borjas, ex Guaco, ganador del Premio Latin Grammy 2023 y nominado a los mismos galardones en 2024.

Joseph y Luis Fernando ofrecerán -por separado- shows muy especiales en este evento tan esperado por los venezolanos.

No te puedes perder esta experiencia donde se vivirá al máximo lo mejor de la tradición zuliana, debes adquirir tu entrada a través de www.maketicket.com.ve. También hay puntos de venta físicos ubicados en: Traki El Recreo (Sabana Grande), Lobby Hotel Eurobuilding y CCCT.

