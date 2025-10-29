Caraota Show

Dread Mar I confirmó que vuelve a Venezuela, estos son los detalles de su presentación

Lohena Reveron
Por Lohena Reveron
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Dread Mar I confirmó que vuelve a Venezuela, estos son los detalles de su presentación
Dread Mar I confirmó que vuelve a Venezuela, estos son los detalles de su presentación

El artista argentino Dread Mar I, confirmó su presentación en Venezuela como parte de su Gira Internacional “20 años Tour”.

La cita será el próximo 13 de diciembre en la emblemática terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco en Caracas.

Leer Más

|
Filtraron nuevas fotos de índigo, la hija de Evaluna y Camilo
¿Te gusta el género de terror? Las películas que no te puedes perder en Halloween
VIRAL: Florentino Primera no se quedó callado y así respondió a la polémica que armó por el Free Cover

Dread Mar I llegará con su poderoso mensaje musical y potente trayectoria de uno de los exponentes del reggae más importantes a nivel global.

Con una puesta en escena cargada de talento y de un repertorio que por décadas nos ha transmitido amor y buena vibra, Dread Mar I vuelve a nuestro país para reconectar con sus seguidores y regalarnos una noche llena de energía, música y diversión, en unos de los espacios más amigables de nuestra ciudad capital.

LEA TAMBIÉN: MISS UNIVERSO ANUNCIÓ A SU NUEVO PRODUCTOR EJECUTIVO TRAS ESCÁNDALO DE ANNE JAKRAJUTATIP 

Las entradas se encuentran disponibles en www.maketicket.com.ve.

De la mano de los productores de TuEvento, quienes desde ya, nos garantizan un show impecable, este próximo mes de diciembre será para disfrutar al 100% de toda esa magia que siempre nos trae este querido artista, en un evento que nos invita a cerrar el año de la mejor forma posible.

“El maestro del Reggae”, su voz es reconocida por clásicos como «Tú sin mí”, “Árbol sin hojas”, “Sálvame”, “Hoja en Blanco”, entre muchísimas otras. Su calidez del caribe y su esencia del reggae argentino, hacen de Dread Mar I un artista único que en cada escenario brinda una experiencia inolvidable.

Si quieres saber más de este evento, visita las redes sociales de TuEvento.

Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Estudiante de Comunicación detenido en Lara el 16Oct fue enviado a la cárcel de Yare
Venezuela
Baltazar Porras habla de la polémica de Isnotú y alerta del «abuso de poder»
Venezuela
En un golpe que ha dejado perpleja a la comunidad de Jamaica Hills, en Queens, en Nueva York (EEUU), tres hombres ejecutaron un robo millonario, llevándose una caja fuerte con joyas y dinero en efectivo valorados en aproximadamente 3,2 millones de dólares.  
El particular disfraz que usaron ladrones que se llevaron un botín de más de 3 millones dólares en joyas
EEUU