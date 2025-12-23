Tendencias

Inesperada travesura: Perrito se volvió viral tras «robarle» el suéter a otro animal a través de una reja mientras jugaban

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
perrito

Un perrito comunitario se ha vuelto viral en redes sociales luego de «robarle» el suéter a otro perrito que se encontraba en el patio de su casa.

En un video tomado por una cámara de seguridad se puede ver que en un principio todo parece normal. Por un lado de la reja se encuentra un perrito en el patio de su casa con un suéter blanco para protegerse del frío. Mientras tanto, del lado de la calle aparece otro animalito comunitario.

Leer Más

arepas
VIDEO VIRAL: Cocinera venezolana preparó arepas a los jugadores del Manchester City
La tiktoker que escandalizó a EEUU: Mostró su boda y confesó que se casó con su padrastro
Por intentar salvar la vida de su esposa se enteró que también son hermanos tras seis años de casados

Durante los primeros segundos del clip ambos parecen jugar tranquilamente a través de la reja que los separa. Sin embargo, de un momento a otro el perrito comunitario se fija en el suéter de su amigo y de pronto todo cambia.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: MIAURICIO, EL GATITO QUE SE VOLVIÓ VIRAL TRAS SER RESCATADO Y CONTRATADO COMO GERENTE DE APOYO EMOCIONAL DE UNA EMPRESA

El perrito comunitario empezó a morder el suéter del otro can y con una precisión quirúrgica, en cuestión de segundos, lo jaló y logró hacerse con la prenda. Tras cometer el robo, salió corriendo y desapareció de la escena rápidamente con su botín en la boca.

Mientras tanto, el perrito de la casa, quien solo estaba intentando jugar con su amiguito, se queda inmóvil viendo como se llevan su suéter sin poder hacer nada para recuperarlo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIRAL: Influencer argentina sorprendió a todos al preparar una hallaca en MasterChef Celebrity, así fue la reacción de los jueces
Caraota Show
Cinco muertos tras estrellarse avión de la Armada de México en EEUU, estaban en una misión de ayuda médica
EEUU
perrito
EN VIDEO: Así fue el heroico rescate de un perrito que había entrado a una tubería en Táchira
Venezuela