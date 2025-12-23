Inesperada travesura: Perrito se volvió viral tras «robarle» el suéter a otro animal a través de una reja mientras jugaban

Un perrito comunitario se ha vuelto viral en redes sociales luego de «robarle» el suéter a otro perrito que se encontraba en el patio de su casa.

En un video tomado por una cámara de seguridad se puede ver que en un principio todo parece normal. Por un lado de la reja se encuentra un perrito en el patio de su casa con un suéter blanco para protegerse del frío. Mientras tanto, del lado de la calle aparece otro animalito comunitario.

Durante los primeros segundos del clip ambos parecen jugar tranquilamente a través de la reja que los separa. Sin embargo, de un momento a otro el perrito comunitario se fija en el suéter de su amigo y de pronto todo cambia.

El perrito comunitario empezó a morder el suéter del otro can y con una precisión quirúrgica, en cuestión de segundos, lo jaló y logró hacerse con la prenda. Tras cometer el robo, salió corriendo y desapareció de la escena rápidamente con su botín en la boca.

Un video protagonizado por dos perros se ha vuelto viral en redes sociales, luego de que un perrito callejero le robara el suéter a un lomito que se encontraba dentro de una vivienda.#LoDijoZea @FranciscoZea @monicanoguera por @ImagenTVMex pic.twitter.com/dDDHZPe6oX — imagenzea (@imagenZea) December 22, 2025

Mientras tanto, el perrito de la casa, quien solo estaba intentando jugar con su amiguito, se queda inmóvil viendo como se llevan su suéter sin poder hacer nada para recuperarlo.