EN VIDEO: Miauricio, el gatito que se volvió viral tras ser rescatado y contratado como gerente de apoyo emocional de una empresa

Un gatito llamado Miauricio se ha vuelto viral en redes sociales luego de que una empresa lo contratara formalmente en México para que ocupe el cargo de gerente de apoyo emocional.

Desde la llegada de Miauricio, este gatito rescatado de la calle, se ha vuelto el empleado preferido de todos en la oficina.

Entre sus funciones se encuentra la de acompañar en los días difíciles a los empleados. Además, también aparece en las reuniones más importantes y suele recorrer las diferentes oficinas de la empresa.

De acuerdo con expertos, su presencia ayuda a bajar el estrés y a mejorar el ánimo de todos los que trabajan en la empresa.

La historia se hizo viral gracias al usuario de TikTok @lu_iis7, quien documentó el proceso de «contratación». Miauricio no solo aparece en la lista de personal autorizado con su propia fotografía, sino que también «firmó» —con la huella de su pata— un contrato laboral que detalla sus beneficios y obligaciones:

Horario flexible: Entra a trabajar «cuando despierte» y sale «cuando se aburra».

Derechos laborales: Mínimo siete siestas al día y tiempo libre para «mirar la pared sin motivo aparente».

Prestaciones «felinas»: El contrato incluye términos humorísticos adaptados a las instituciones mexicanas, como «IMSS 100% felino», «INFONAVIT felino» y un indispensable «Fondo de ahorro en croquetas».

Los empleados aseguran que su presencia cambió el clima laboral y que, gracias a él, los días en la oficina son mucho más llevaderos.

Además, de acuerdo a lo estipulado en su contrato entre sus funciones oficiales destacan: