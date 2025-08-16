IMPACTANTES FOTOS: El bagre gigante que fue capturado por un pescador y se volvió viral

Jakub Vagner, pescador profesional y presentador de televisión, pescó a un bagre de más de dos metros y medio de longitud en Praga, en República Checa. Las imágenes del pez se viralizaron en redes sociales e impactaron a miles de personas.

De acuerdo al Daily Mail, Vagner estaba pescando con un grupo de amigos en un embalse de Vranov, al sur de la capital checa. Tras pasar varias horas en el agua, vio a un gran bagre en una zona rocosa del embalse.

Vagner usó una caña personalizada y lanzó el anzuelo. Unos 10 minutos después, el animal picó y el pescador estuvo casi una hora intentando sacarlo del agua. «Fue la batalla más dura que he tenido con un bagre en la República Checa», acotó.

El hombre relató que la fuerza del bagre era impresionante y estuvo a punto de soltar la caña en varias ocasiones. Incluso, Vagner necesitó de la ayuda de un amigo para acercar al gran ejemplar hasta la orilla.

LA BATALLA DE VAGNER

Aunque Vagner logró llevar al bagre hasta la orilla, la batalla estaba lejos de terminar. Mientras le quitaba los anzuelos, el animal se movió bruscamente, mordió la mano del pescador y se lanzó al agua.

«Fue cuestión de un segundo. Me lancé al agua tras él, con chaleco, aletas y ocho metros de profundidad debajo», relató Vagner. «Agarro el extremo desaparecido de la cola, pateando la aleta llego a su boca y rápidamente pongo mi mano en su boca», acotó.

Vagner logró, una vez más, arrastrar al gran bagre hasta la orilla y, finalmente, consiguió ganar la batalla. En las impactantes imágenes se puede ver al animal de 2,68 metros de longitud junto al pescador.

Como es habitual entre los pescadores profesionales, Vagner luego liberó al bagre en el embalse. «Buena experiencia, pero no para repetir. Podría haber resultado diferente», sentenció.