«Hay que cuidarnos»: Mhoni Vidente vaticinó la caída de un meteorito en este país latinoamericano y reveló el día exacto

Con el inicio de octubre, Mhoni Vidente volvió a realizar nuevas lecturas de cartas y compartió sus visiones sobre los eventos que, según sus predicciones, podrían influir en el panorama mundial.

Durante su más reciente intervención en El Heraldo de México, la reconocida astróloga sorprendió al anunciar la caída de un meteorito o asteroide en Latinoamérica, y precisó que el impacto ocurriría en México.

“Hay que cuidarse… van a seguir las lluvias fuertes”, advirtió ante cámaras, aclarando que no se trataría de un evento trágico, sino de un suceso con repercusión energética.

Mhoni, que ha hablado sobre cambios que se darán en el ámbito geopolítico, puntualizó la fecha que visualizaba para este acontecimiento, específicamente a mitad del décimo mes del año.

La pitonisa señaló que la fecha exacta para el fenómeno será el 21 de octubre, cuando, según sus cartas, un asteroide pasará cerca de la Tierra.

“Lo más seguro es que nos vaya a caer aquí en México. No todo el asteroide, pero sí una parte de eso que vaya a caer aquí… eso cae en todos lados. No va a haber peligro, quiere decir que viene un cambio positivo. Hay que cuidarnos”, explicó.

EL IMPACTO, SEGÚN MHONI VIDENTE

En otra aparición, esta vez en Reporte H, Mhoni Vidente reiteró que el impacto sería leve y sin consecuencias graves, aunque con un fuerte simbolismo espiritual.

“No creo en las casualidades, y menos en lo astrológico. Este asteroide trae cambios importantes en la humanidad, en cuestión de regímenes, de conciencia mental… una evolución del ser humano en todos los sentidos, van a empezar a crecer para ser más espirituales”, afirmó.

Mientras tanto, la comunidad científica y astronómica continúa observando el paso de distintos cuerpos celestes que se aproximan a la Tierra, aunque no se ha confirmado oficialmente ningún riesgo de impacto sobre territorio mexicano.