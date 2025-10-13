El país de Suramérica que podría quedar incomunicado por fenómeno geomagnético de la Tierra

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) advirtió recientemente sobre la evolución de un fenómeno geomagnético que podría dejar incomunicado, de un momento a otro, a Argentina.

Se trata de la Anomalía Magnética del Atlántico Sur (AMAS), un debilitamiento del campo magnético terrestre que plantea riesgos muy concretos para las tecnologías que sostienen la vida moderna.

En su zona de máxima influencia, los satélites que cruzan la región quedan más expuestos a la radiación cósmica y a las partículas de origen solar, lo que puede provocar fallos electrónicos, pérdida de datos o incluso acortar su vida útil.

No se trata de un escenario apocalíptico, pero sí de una amenaza constante que obliga a diseñar protocolos de contingencia para todo lo que depende de la infraestructura espacial y de telecomunicaciones, según lo reseñado por Gizmodo.

ORÍGENES DE LA AMAS

Los orígenes de la AMAS se encuentran en la dinámica del núcleo terrestre, compuesto por hierro y níquel fundidos. Ese movimiento interno genera el campo magnético global a través del proceso de geodinamo, pero también puede producir irregularidades localizadas.

En este caso, lo que aparece es una especie de “punto débil” del escudo magnético del planeta, situado en el Atlántico Sur. Aunque fue identificada por primera vez en la década de 1950, la anomalía ha cambiado lentamente de posición, desplazándose hacia el oeste con el paso de los años.

Hoy en día, su área de influencia se extiende sobre buena parte de Suramérica, con efectos que alcanzan a Brasil, Bolivia y Paraguay. Pero es Argentina la que se encuentra en el corazón de la zona más afectada, lo que la convierte en el país más vulnerable de la región frente a esta alteración geomagnética.