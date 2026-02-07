Giro inesperado: Los nuevos hallazgos científicos que desafían todo lo que sabíamos sobre Júpiter

La sonda Juno de la NASA ha revelado que Júpiter es más pequeño y notablemente más plano de lo que la ciencia sostuvo durante décadas, según un estudio reciente publicado en la revista Nature Astronomy, lo que demuestra que el gigante gaseoso no posee las dimensiones exactas que describieron las misiones Voyager y Pioneer en los años setenta.

Los investigadores determinaron que el planeta gigante es aproximadamente 8 kilómetros más estrecho en su zona ecuatorial respecto a las mediciones anteriores. Además, los nuevos datos indican que Júpiter está unos 24 kilómetros más «aplanado» entre sus polos. Esta es una diferencia crucial para la precisión de la astronomía moderna.

Esta nueva reconstrucción geométrica surge tras medir con una exactitud sin precedentes la curvatura y el retraso de las señales de radio que atraviesan la atmósfera joviana. Al pasar la sonda Juno por detrás del planeta, los científicos lograron refinar los radios polares y ecuatoriales que rondan los 66.842 km y 71.488 km.

Aunque Júpiter mantiene un diámetro que supera once veces al de la Tierra, este ajuste en su tamaño altera profundamente los modelos sobre su estructura interna. El hallazgo permite comprender mejor el comportamiento del hidrógeno y el helio bajo las presiones extremas que ocurren en su interior.

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS HALLAZGOS DE ESTE ESTUDIO?

Contar con una forma más precisa ayuda a la comunidad científica a interpretar las mediciones gravitatorias y a descifrar la evolución de los gigantes gaseosos. Este avance no solo afecta el conocimiento sobre nuestro sistema solar, sino también el estudio de los innumerables exoplanetas gigantes detectados en otras estrellas.

“La forma actualizada de Júpiter tiene importantes implicaciones para los modelos de estructura interior, ya que respalda una atmósfera más fría y enriquecida con metales”, confirma el estudio científico. Esta nueva información ayuda a conciliar finalmente las discrepancias históricas entre los modelos teóricos y las antiguas mediciones de la sonda Galileo.

El informe concluye que “el perfil de radio refinado también mejora la referencia espacial para las mediciones dependientes de la presión”. Según los expertos, este contexto más preciso resulta vital para interpretar correctamente la dinámica atmosférica y los fuertes vientos que azotan la superficie de Júpiter.