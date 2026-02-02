Estudio revela que vacuna contra el herpes zóster ralentiza el envejecimiento biológico

Científicos de la Universidad del Sur de California (USC) realizaron un estudio que reveló que los beneficios de la vacuna contra el herpes zóster no se reducen a proteger contra esa enfermedad, sino que está asociado también al ralentizamiento del envejecimiento biológico en personas mayores.

De hecho, la investigación sugiere que este beneficio podría mantenerse incluso varios años después de la inmunización, según el informe publicado en las Revistas de Gerontología, Serie A: Ciencias Biológicas y Ciencias Médicas.

Los resultados del estudio muestran que quienes recibieron la vacuna presentaron un envejecimiento biológico general más lento incluso cuando habían pasado cuatro o más años desde su aplicación.

Por su parte, quienes no fueron inmunizados, presentaban un ritmo normal de envejecimiento, de acuerdo a lo expuesto por la coautora del trabajo y profesora de la USC, Eileen Crimmins.

Para el equipo investigador, estos datos refuerzan la hipótesis de que las vacunas pueden influir sobre el envejecimiento más allá de la prevención de enfermedades agudas.

IMPACTO DE LAS VACUNAS EN LA SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES

Jung Ki Kim, profesor asociado de investigación en gerontología y primer autor del estudio, explicó que estos hallazgos amplían el cuerpo de pruebas acerca del impacto de las vacunas en la promoción de la salud durante el envejecimiento, reseñó Infobae.

Según su perspectiva, “la vacuna podría contribuir a un envejecimiento más saludable” en parte porque ayuda a reducir la inflamación generalizada de bajo grado, una condición frecuentemente asociada con enfermedades crónicas típicas de la edad, como cardiopatías, fragilidad y deterioro cognitivo. Kim señaló que este fenómeno se conoce como “inflamación”.

El informe se construyó con datos provenientes del Estudio de Salud y Jubilación de Estados Unidos, una encuesta representativa a nivel nacional. El análisis contempló a más de 3.800 adultos de 70 años o más en 2016.

Al comparar a los vacunados con los no vacunados —y tras ajustar estadísticas por variables socio demográficas y de estado de salud— se encontró consistentemente que los vacunados mostraban un envejecimiento biológico global más pausado.

La investigación se encargó de distinguir entre el envejecimiento cronológico —determinado exclusivamente por la fecha de nacimiento— y el envejecimiento biológico, que alude al modo heterogéneo en que los órganos y sistemas se modifican con el tiempo.

El estudio destaca que dos personas de 65 años pueden exhibir perfiles biológicos muy distintos: mientras una mantiene parámetros similares a los de una persona más joven, otra puede evidenciar signos acelerados de envejecimiento.