Fototerapia LED se consolida como la herramienta más buscada para el cuidado de la piel, mira sus beneficios

Las máscaras de fototerapia LED se consolidaron como una de las herramientas más buscadas en el cuidado personal doméstico. Pero ¿por qué?

Todo se centra en su promesa de intervenir sobre el acné, las arrugas, rojeces y manchas a partir de distintas frecuencias de luz, aunque la evidencia científica disponible advierte que sus resultados dependen de variables técnicas que no siempre se explican al consumidor.

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De hecho, un trabajo publicado en International Journal of Molecular Sciences sobre fotobiomodulación en dermatología explica que la luz no interactúa de la misma manera con toda la piel, ya que algunas bandas se absorben cerca de la superficie mientras otras alcanzan capas más profundas del tejido.

Esa diferencia ayuda a entender por qué distintas frecuencias se investigan para fines distintos, aunque el mismo estudio aclara que ninguna garantiza por sí sola un resultado clínico uniforme.

Cuando la luz incide sobre la piel, una parte se refleja, otra se dispersa y otra se absorbe, en un recorrido donde intervienen la melanina, la hemoglobina y proteínas estructurales como el colágeno y la elastina.

¿CÓMO LLEGÓ A LOS HOGARES?

Las frecuencias más cortas tienden a dispersarse antes, mientras que la luz roja y el infrarrojo cercano pueden alcanzar mayor profundidad, aunque la penetración varía según la región corporal, el tipo de piel y modelo utilizado para estimarla.

Esa variabilidad es clave, para entender, el salto de estos dispositivos del consultorio al hogar.

Una revisión publicada en Forum Dermatologicum, que relevó ensayos clínicos, estudios observacionales e investigación traslacional en PubMed, Embase y Cochrane entre 2000 y 2026, concluye que los equipos de uso doméstico entregan en general menor irradiancia y fluencia que los profesionales, y que la validación independiente de su eficacia sigue siendo limitada.

El beneficio clínico, señala la revisión, depende en gran medida de la frecuencia de luz utilizada, la fluencia y calidad del dispositivo.

Modelos como la Dreame Chrona, que combina cinco frecuencias de luz, o la Omnilux Contour Face, con aprobación de la FDA y presencia en literatura científica sobre uso doméstico, representan una nueva generación de aparatos que trasladan al hogar configuraciones antes reservadas al ámbito clínico, aunque un dispositivo hogareño no reemplaza una indicación médica ni un tratamiento profesional.

PARA COMBATIR EL ACNÉ

En el caso del acné, la luz azul es la frecuencia con mayor respaldo: actúa sobre las porfirinas producidas por Cutibacterium acnes, la bacteria central en esa afección, generando especies reactivas de oxígeno capaces de dañarla.

Un metaanálisis publicado en JAMA Dermatology en 2025, que analizó seis ensayos clínicos aleatorizados con 216 participantes, encontró que los dispositivos LED domésticos de luz roja, azul o la combinación de ambas produjeron una reducción de alrededor del 45 % en lesiones inflamatorias respecto del grupo control, con un perfil de efectos adversos favorable.

Los autores concluyeron que estos dispositivos pueden complementar otros tratamientos para el acné leve a moderado, aunque advirtieron que la cantidad de estudios disponibles sigue siendo reducida.

Un análisis metodológico publicado en PLOS ONE en 2025 relevó que 27 estudios sobre afecciones dermatológicas tratadas con LED y encontró que las dosis, las frecuencias y las fluencias varían de forma inconsistente entre investigaciones, incluso para una misma afección, lo que dificulta tanto la comparación como la síntesis de evidencia.

En tanto, los datos disponibles permiten afirmar que ciertas frecuencias de luz tienen respaldo para usos específicos, pero ese respaldo no es uniforme entre condiciones ni entre dispositivos, por lo que se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de utilizar estas máscaras.