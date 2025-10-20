Tendencias

¿Tu celular se quedará sin Netflix? La plataforma dejará de funcionar en todos estos modelos a partir del 31-Oct

Por Kimberly Montilla
3 Min de Lectura

A partir del 31 de octubre de 2025, Netflix dejará de ser compatible con una amplia lista de teléfonos antiguos, una medida que afectará a miles de usuarios que aún utilizan dispositivos con sistemas operativos anteriores a Android 9.0 o iOS 17.

La decisión, según explicó la compañía, busca garantizar una experiencia de usuario óptima y segura, pero supone un golpe para quienes todavía no han podido cambiar a un celular más moderno.

ESTOS SON LOS DISPOSITIVOS QUE YA NO TENDRÁN NETFLIX

Entre los modelos que perderán acceso a la app  se encuentran clásicos muy populares en su momento, como:

  • Samsung Galaxy S5
  • Sony Xperia M4 Aqua
  • Motorola Moto X
  • LG G4
  • HTC One M8
  • Huawei Ascend Mate 7
  • Asus ZenFone 2
  • iPhone 6, 6s, 7, SE (1.ª generación), 8 y 8 Plus

Aunque estos dispositivos siguen siendo funcionales para tareas básicas, no soportan las actualizaciones de seguridad ni las nuevas funciones de personalización y reproducción que Netflix incorporará en sus próximas versiones.

¿POR QUÉ NETFLIX SE DESPIDE DE LOS DISPOSITIVOS ANTIGUOS?

La plataforma sigue una tendencia común en la industria tecnológica como es la de optimizar el rendimiento para equipos modernos y reducir el soporte a sistemas obsoletos.

Los dispositivos más antiguos presentan limitaciones de hardware y software que impiden implementar correctamente nuevas funciones o proteger los datos del usuario con los estándares actuales.

Además, la medida permite a la empresa reducir costos de mantenimiento y enfocar sus recursos en experiencias más estables, seguras y visualmente avanzadas.

Quienes no puedan acceder a la app a partir de octubre todavía contarán con algunas alternativas como, ingresar a Netflix desde un navegador web en el celular, usar otros dispositivos compatibles, o transmitir contenido mediante dispositivos externos como Chromecast o Fire TV Stick, conectados a una pantalla o televisor.

Sin embargo, la medida también afectará a televisores inteligentes antiguos, que dejarán de soportar la aplicación nativa.

