¿Depresión blanca? Esta es la razón por la que puedes sentir malestar en Navidad

La Navidad suele estar asociada a la felicidad, reuniones familiares y fiestas, aunque la realidad puede ser muy diferente para algunos. Expertos han alertado de la «depresión blanca» que afecta a miles de personas cada año.

La Asociación Americana de Psicología precisó que hasta el 90% de las personas se sienten abrumadas durante Navidad. Algunas de las principales razones son la pérdida de seres queridos o conflictos familiares.

El psicólogo colombiano Iván Morales detalló que durante la Navidad incrementan los niveles de estrés entre algunos. «Es experimentar la soledad, la melancolía, la reapertura de lo que se llaman heridas emocionales abiertas», expuso.

«Navidad es una palabra gigante que simboliza celebración, una disculpa social para el encuentro, para la cercanía. Sin embargo, para otra parte de la población, representa un espejo incómodo», agregó.

ASÍ SE IDENTIFICA

Morales explicó que pasar por momentos de vulnerabilidad emocional es normal en todos los seres humanos. En tal sentido, calificó de «error» el ignorar los sentimientos que van contra la «alegría» durante Navidad.

«La depresión blanca es una expresión de tristeza, de melancolía que se experimenta al pasar Navidad, donde hacer el esfuerzo por estar feliz socialmente puede resultar agresivo para las personas que están en un estado emocional totalmente diferente», expuso.

El psicólogo aconsejó prestar atención a los síntomas durante la Navidad. Algunas de las principales características de la depresión blanca es el aislamiento social, desconexión con el entorno, problemas de apetito o insomnio.

Durante esta Navidad, enfócate en disfrutar de tus seres queridos. En caso de que alguna persona esté irritable, con sentimientos de culpa o cambios de humor, apóyalo y dale una mano para buscar ayuda especializada.