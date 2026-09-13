VIRAL: La animación al estilo videojuego que envía un mensaje a María Corina y está dando de qué hablar

Un clip animado con una estética similar a la de un videojuego se volvió tendencia en redes sociales al mostrar a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, como la protagonista de un trayecto cargado de simbolismos que concluye con un mensaje directo: «Venezuela te espera, María».

El material, difundido por Luis Batista, incluye palabras que resaltan el esfuerzo de la dirigente política por impulsar un cambio en el país. La narración señala que la travesía ha llevado la esperanza de millones de ciudadanos por el mundo, recordando que la ruta culmina en su lugar de origen: Venezuela.

LEA TAMBIÉN: EDMUNDO GONZÁLEZ CELEBRÓ LA CREACIÓN DE DOS NUEVAS PLATAFORMAS PARA DEFENDER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS DDHH EN VENEZUELA

La secuencia comienza en suelo venezolano, donde el avatar de María Corina Machado avanza y esquiva obstáculos mientras recolecta objetos y transita junto a avisos con frases alusivas a la libertad y la reunificación familiar. Tras esta fase inicial, la protagonista aborda una guacamaya gigante para emprender un recorrido internacional.

Durante el trayecto aéreo, la animación recrea paradas en distintos puntos geográficos donde se congregan comunidades de la diáspora venezolana con la bandera nacional. Entre las estaciones destaca una escala en Oslo, donde la figura recibe simbólicamente el Premio Nobel de la Paz antes de continuar su paso por representaciones urbanas de Norteamérica, Europa y América Latina.

"Súper María Corina", una animación al estilo de videojuego que muestra a la líder opositora emprendiendo un viaje hacia Venezuela sobre una guacamaya. El video cierra con un mensaje directo: "Venezuela te espera, María". pic.twitter.com/ZOFvvzMaM5 — Tarotista José Iglesias (@Ji_Predicciones) September 13, 2026

El cierre de la producción plantea el retorno al territorio nacional con el descenso de la guacamaya frente al Palacio de Miraflores, momento en el que se despliega la pantalla de etapa superada junto al lema «Un mejor país es posible».