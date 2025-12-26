VIRAL: Perrito intentó «robarse» un peluche de una tienda, clientes se organizaron para comprárselo y así reaccionó el animal

Un perrito en situación de calle se hizo viral en Yucatán, México, luego de intentar robar un peluche de una tienda y por la ternura que demostró al lograr su cometido.

En un video que ha recibido miles de reacciones en redes sociales se puede ver que el perrito agarró un peluche en una tienda. Antes de que pudiera salir del establecimiento, una empleada logra tomar el peluche y ambos lo sujetan con fuerza.

En medio de esta situación en la que ninguno de los dos soltaba el peluche, varias personas comenzaron a concentrarse a las afueras de la tienda para ver lo que estaba ocurriendo. En el clip se aprecia como la trabajadora, lejos de desistir, acaricia al perrito a ver si suelta el peluche, pero no logra su cometido.

Al cabo de unos segundos, una de las personas que estaba viendo lo ocurrido a las afueras de la tienda, se apiadó del perrito y comenzó a hablar con varios clientes que sin dudarlo se organizaron para comprarle el peluche al animal para que la trabajadora del establecimiento lo soltara.

Tras esta acción, el perrito comenzó a correr, a saltar y a presumir el peluche que llevaba en la boca con gran emoción, lo que causó una ola de ternura entre todos los presentes.

«Él feliz con su peluche» dice la persona que graba, mientras que el perrito sigue correteando y al parecer le muestra su peluche a todas las personas que pasan por el lugar.