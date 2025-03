¿Experimentas alguna? Estas seis señales podrían ser un indicio de Alzheimer en el futuro

El Alzheimer afecta tanto la memoria como el pensamiento y el lenguaje, y es que estudios recientes sugieren que ciertos cambios en el habla podrían ser un indicio de que una persona padecerá la enfermedad en un futuro, incluso antes de que se presenten problemas de memoria más notorios.

Ante esto, reconocer seis señales podría ser fundamental para prevenir de forma prematura el diagnóstico y, así, adoptar estrategias para retrasar el deterioro cognitivo. A continuación, se mostrarán los signos en cuestión.

DIFICULTAD PARA HALLAR PALABRAS

Una de las primeras señales que se puede asociar con el Alzheimer es la imposibilidad de recordar palabras frecuentes. Las personas pueden realizar pausas con frecuencia mientras hablan, con el fin de hallar el término exacto.

Asimismo, es común la utilización de palabras genéricas como «eso» o «cosa», en lugar de otras más concretas.

FRASES LARGAS Y COMPLICADAS

Para lidiar con la dificultad de recordar palabras, ciertas personas que posee un deterioro cognitivo a temprana edad suelen emplear frases más extensas y engorrosas. Asimismo, van acompañadas de explicaciones intrascendentes. Esto pasa porque, de forma inconsciente, tratan de tapar la dificultad para dar con palabras específicas.

REPITEN PALABRAS O IDEAS

Otra posible señal de Alzheimer podría ser repetir palabras o frases en una misma charla. Se puede tratar de reiterar el mismo punto de distintos modos o realizar una pregunta en varias ocasiones, incluso si ya obtuvieron una respuesta.

MENOS FLUIDEZ VERBAL

Las personas con riesgo de padecer Alzheimer pueden hablar con poca fluidez e hilvanar menos palabras. Además, acostumbran a hacer más pausas y emplear muletillas como «mmm» o «eh», según 2001online. Esto pasa debido a que el cerebro experimenta más dificultad de organizar y recuperar información verbal.

ERRORES DE GRAMÁTICA

Otro síntoma prematuro de esta enfermedad degenerativa es la alteración en la elaboración de frases o gramática. La persona suele cometer errores sintácticos en los que antes no incurría, como por ejemplo, confundir tiempos verbales o utilizar preposiciones incorrectas.

DISCURSO INCOHERENTE

Conforme el Alzheimer avanza, la persona puede perder el hilo de un diálogo con suma facilidad. Si no, suele cambiar el tema de forma abrupta y no se da cuenta. Además, puede contestar de manera inconexa o no comprender bien preguntas fáciles.