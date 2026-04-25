Estudio reveló qué sueñan las personas antes de fallecer y el resultado fue impactante

Investigadores italianos publicaron en la revista Death Studies un estudio que confirma que los pacientes terminales experimentan sueños y visiones intensas antes de fallecer, un fenómeno que no es aislado, pues los profesionales de cuidados paliativos lo reportan como una situación frecuente en la práctica médica diaria.

La investigación recopiló testimonios de 239 especialistas, incluyendo médicos, enfermeras y psicólogos, quienes documentaron patrones claros en los relatos de sus pacientes. Estas experiencias ocurren tanto durante el sueño profundo como en momentos de vigilia, marcando el tramo final de la vida de las personas.

El contenido más habitual de estas visiones incluye reencuentros vívidos con padres, parejas, familiares fallecidos e incluso mascotas que ya no están. Muchas de estas figuras transmiten mensajes directos de despedida o frases de espera que impactan profundamente en el estado anímico de quien está por partir.

Los pacientes también describen imágenes simbólicas recurrentes como escaleras, puertas abiertas o espacios inundados por una luz intensa. Estas representaciones evocan la idea de una transición o un paso hacia otro estado, permitiendo al enfermo procesar su realidad mediante un lenguaje visual y metafórico.

CONCLUSIÓN DE LOS AUTORES DEL ESTUDIO

Los autores consideran que estas vivencias desempeñan un papel emocional crucial, ya que facilitan la expresión de miedos y deseos difíciles de comunicar. A través de este simbolismo, los moribundos logran resolver asuntos pendientes y enfrentar su situación cuando el lenguaje directo resulta insuficiente o doloroso.

La mayoría de los relatos califican estas experiencias como pacíficas y reconfortantes, lo cual reduce significativamente la ansiedad en el lecho de muerte. No obstante, uno de cada diez episodios incluye imágenes perturbadoras que los expertos vinculan directamente con conflictos emocionales no resueltos o miedo intenso.

El estudio aclara que estos hallazgos no pretenden probar la existencia de una vida después de la muerte, sino analizar un fenómeno clínico observable. Los investigadores subrayan que comprender estas visiones permite a los cuidadores ofrecer un acompañamiento mucho más humano y cercano a los pacientes terminales.