El innovador lanzamiento de X «totalmente privado» y que te permite ‘conversar’ con cualquiera

X lanzó nuevos cambios para su XChat —su nueva aplicación de mensajería «totalmente privada»— en un intento por reforzar la seguridad y reorganizar su ecosistema digital.

Según el video oficial del lanzamiento, XChat incorpora funciones ya presentes en los chats de X, pero con un enfoque más robusto: mensajes que desaparecen, edición y eliminación de textos enviados, bloqueo de capturas de pantalla y cifrado de extremo a extremo para todas las conversaciones.

Además, la aplicación permite realizar videollamadas y llamadas de audio, posicionándose como una alternativa más completa frente a otros servicios de mensajería.

X también anticipa que XChat será el nuevo hogar de los grupos que surgieron en torno a la función Comunidades, la cual desaparecerá a finales de mayo.

Actualmente, los chats grupales permiten hasta 350 participantes, pero la empresa planea ampliar ese límite para convertir la plataforma en un espacio más dinámico para grandes conversaciones colectivas.

El lanzamiento ocurre en un momento en que la visión original de Elon Musk —transformar X en una «aplicación integral» al estilo WeChat— parece haberse diluido.

Ahora que X es una filial de xAI, integrada a su vez en SpaceX, el impulso del empresario hacia la inteligencia artificial domina la estrategia corporativa.

En ese contexto, una app de mensajería independiente podría ser menos un retroceso y más un reflejo de las prioridades actuales del conglomerado tecnológico.

Chat with anyone on X.

Completely private.

Now on your home screen. Download for iOS: https://t.co/wBBfjJyJmu pic.twitter.com/u0QeGs1Z3D — XChat (@chat) April 24, 2026

DISPONIBLE EN iOS

La compañía habilitó la descarga de Chat, la app independiente para acceder a la mensajería de X, actualmente disponible en iOS.

Aunque la plataforma había insinuado que eliminaría los mensajes directos en 2025, por ahora XChat convive con la función original dentro de X, en la web y la nueva app.

El movimiento sugiere, que la empresa, todavía experimenta con el formato ideal para su sistema de comunicación interna.

MOVIMIENTOS RECIENTES

Hace apenas semanas, X ha reintroducido las Notas de Voz en XChat, permitiendo a los usuarios enviar mensajes de audio nuevamente.

Esta función, que había sido eliminada previamente de la plataforma, ahora está disponible tanto en chats individuales como grupales, aunque no se extenderá a las publicaciones públicas.

En una publicación donde anunciaba la actualización, la compañía dijo: «Las notas de voz en XChat ya están aquí», para mejorar la experiencia de chat en la plataforma, ya que rivales como WhatsApp siguen dominando las apps de mensajería instantánea.

Además, se indicó que para iniciar un mensaje de audio, se debe hacer clic en el icono de entrada de voz ubicado junto al cuadro de texto. Para grabar, los usuarios deben mantener presionado el botón mientras hablan.

Además, la compañía también está probando funciones financieras como X Money, que probablemente ofrecerá un servicio de pagos dentro de la aplicación X, y según se informa, también se está experimentando como una app independiente.