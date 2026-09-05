Estos son los electrodomésticos que jamás debes conectar a una extensión

Es habitual que los hogares cuenten con extensiones eléctricas para conectar los equipos que se encuentran a cierta distancia del tomacorriente. Sin embargo, algunos electrodomésticos pueden estar en riesgo si tomas esta decisión.

La revista especializada Good Housekeeping indicó que se debe evaluar la carga de cada equipo. En tal sentido, conectar algunos aparatos de alto consumo a una extensión puede recalentar el cable, dañarlo o, incluso, generar un incendio.

En un país como Venezuela, donde las fallas y fluctuaciones eléctricas son usuales, se vuelve crucial tomar todas las medidas posibles para proteger los equipos del hogar y hay electrodomésticos que nunca debes enchufar a una extensión. Conócelos a continuación:

Aires acondicionados : expertos insisten en que estos equipos deben usarse bajo las instrucciones del fabricante para evitar recalentamiento. El pico de energía al encender puede ser superior a la capacidad de una extensión común y el electrodoméstico podría dañarse con el paso del tiempo.

: expertos insisten en que estos equipos deben usarse bajo las instrucciones del fabricante para evitar recalentamiento. El pico de energía al encender puede ser superior a la capacidad de una extensión común y el electrodoméstico podría dañarse con el paso del tiempo. Cafeteras, tostadoras y airfryer: estos pequeños electrodomésticos de cocina pueden parecer menos exigentes, pero suelen requerir más energía de la que podríamos pensar. Al generar calor, podría superar la capacidad de la extensión.

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