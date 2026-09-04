Hoja de laurel en la funda del celular, la nueva tendencia que da que hablar en redes sociales

Llevar una hoja de laurel dentro de la funda de su celular se convirtió en una de las últimas tendencias en redes sociales. Pero ¿por qué lo hacen muchas personas y para qué sirve?

De acuerdo con lo reseñado por OK Diario, se trata de una «estrategia» que promete atraer buena suerte y prosperidad a quien la practica.

Para quienes siguen esta práctica, el laurel funciona como un amuleto con un significado propio, ya que se afirma que atrae prosperidad, abre paso a nuevas oportunidades y actúa como recordatorio constante de las metas personales y profesionales.

También se le atribuye la capacidad de reforzar la moral de quien lo lleva consigo, favoreciendo el éxito en distintos ámbitos de la vida.

¿POR QUÉ EN EL CELULAR?

Lo que se explica, es que el celular es el objeto que la mayoría de las personas usa con más frecuencia durante el día, y concentra en un mismo lugar vínculos sociales, laborales y oportunidades.

Por eso se recomienda colocar la hoja entre el teléfono y la funda. De esa forma queda siempre a la vista y cumple la función de recordatorio permanente de los objetivos que cada persona se propone alcanzar.

La asociación entre el laurel y la buena fortuna no es nueva. De hecho, en la Antigua Grecia y Roma se utilizaba para coronar a atletas, poetas y generales, y esa simbología de protección y éxito se mantuvo con el paso de los siglos.

Aunque no existe evidencia científica que confirme una relación directa entre el laurel y la suerte o la riqueza, especialistas en psicología señalan que tener a la vista un objeto con ese significado puede mejorar la motivación, reducir la ansiedad y ayudar a ordenar prioridades.