Estos son los cambios de rutina que puedes hacer para mejorar la vida de tu perro

La longevidad y bienestar de los perros es un tema que genera intriga dentro de la comunidad veterinaria. Por tanto, especialistas han buscado identificar las distintas estrategias que puedan mejorar el día a de los perros.

La Dra. Zazie Todd, especialista en comportamiento animal, habló con la revista especializada Science Focus. Desde un principio, señaló que las necesidades de los perros se deben adaptar a sus preferencias individuales.

Tomando en cuenta este concepto, queda claro que no todos los perros disfrutan las mismas experiencias. Es por ello que algunos cambios en la rutina pueden ser de gran utilidad para tus mascotas. Estas son algunas de las estrategias:

Olfato : estudios indican que aquellos perros que hacen ejercicios de rastreo tienen un comportamiento más optimista. Por tanto, Todd recomendó reducir el ritmo de los paseos para que las mascotas puedan investigar los olores.

: estudios indican que aquellos perros que hacen ejercicios de rastreo tienen un comportamiento más optimista. Por tanto, Todd recomendó reducir el ritmo de los paseos para que las mascotas puedan investigar los olores. Recompensas : los alimentos y juegos pueden usarse como herramienta de refuerzo positivo y los perros suelen mostrar preferencias por ciertos premios. Según los expertos, se debe evitar estrategias que incluyen tirones de correa, gritos o collares de púas.

: los alimentos y juegos pueden usarse como herramienta de refuerzo positivo y los perros suelen mostrar preferencias por ciertos premios. Según los expertos, se debe evitar estrategias que incluyen tirones de correa, gritos o collares de púas. Juego: los perros disfrutan de la compañía de otros animales y compartir el juego con otros ejemplares puede ser de gran beneficio. Hay que tomar en cuenta la edad, gustos y roles que cumple la mascota.

Descanso : especialistas también recomiendan que los perros cuenten con un espacio propio y tranquilo para descansar y estar en calma. Los integrantes del hogar deben respetar este espacio y el silencio del ambiente.

: especialistas también recomiendan que los perros cuenten con un espacio propio y tranquilo para descansar y estar en calma. Los integrantes del hogar deben respetar este espacio y el silencio del ambiente. Cama: los perros pasan muchas horas durmiendo, de manera que una cama adecuada es crucial para su bienestar. Si son mayores, se vuelve aún más importante tener una superficie de fácil acceso y con comodidad.

La última recomendación radica en observar las preferencias de los perros. Dependiendo de cuáles son las actividades que más suelen disfrutar, se puede hacer distintas medidas para mejorar su bienestar.