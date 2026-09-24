VIDEO VIRAL: Curioso y extraño pez de labios rojos causa revuelo en Internet… ¡porque camina!

En el fondo marino de las islas Galápagos vive un pez que parece salido de una caricatura, ya que en lugar de nadar, camina. Es el pez murciélago de labios rojos (Ogcocephalus darwini).

Se trata de una de las especies más peculiares del Pacífico, con el cuerpo aplanado, aletas parecidas a patas y unos labios de un rojo tan intenso que parece maquillado.

Esos labios son su rasgo más llamativo, pero también el más misterioso. Su cuerpo es marrón y grisáceo en la parte superior y blanco en el vientre, una combinación que le permite confundirse con el fondo.

Los labios rompen ese camuflaje, y aunque existen distintas hipótesis, la ciencia aún no ha establecido su función exacta.

Para desplazarse, este pez usa sus aletas sobre el lecho marino en movimientos que se asemejan a caminar, aunque también puede nadar cuando lo necesita.

Se alimenta principalmente de pequeños peces, crustáceos y moluscos, y para capturarlos cuenta con el ilicio, una modificación de la primera espina de su aleta dorsal que funciona como un posible señuelo.

¿SENSACIONES?

Y no, no es IA, este es el pez murciélago de labios rojos o pez murciélago de las Galápagos.

Un inusual pez de 20 cm que puede caminar con sus aletas inferiores y habita en las profundidad linderas a las Islas Galápagos

pic.twitter.com/jATsz2MYE2 — Toni El Canilla (@KioscoToni) September 7, 2026

¿EN DÓNDE SE ENCUENTRAN?

La especie es endémica de las aguas de Galápagos y zonas cercanas del Pacífico oriental. Habita sobre fondos arenosos y arrecifes, a profundidades que van desde unos pocos metros hasta más de 70 metros.

El pez murciélago de labios rojos puede observarse durante todo el año en los fondos y arrecifes que rodean el archipiélago.