Estos son algunos de los errores que cometes al pasear a tu perro

El paseo de los perros es uno de los momentos más importantes de la rutina diaria. Estas mascotas, gracias a su agudo olfato y su incontenible curiosidad, no solo caminan, sino que interpretan lo que ocurre a su alrededor.

Especialistas afirman el paseo es crucial para la salud de los perros. Sin embargo, algunos diseños no logran entender el universo sensorial que viven sus mascotas con cada salida y las verdaderas necesidades del animal en este momento.

Los perros exploran, aprenden y gestionan su entorno durante sus paseos, a lo que se suma el ejercicio y la socialización con otros animales. Por tanto, no respetar este proceso puede ser sumamente contraproducente.

El hecho de forzar el paso de los perros, tirar de la correa o no dejar que se detenga y explore el lugar puede generar estrés y frustración. En el mediano plazo, la mascota podría desarrollar problemas conductuales.

ERRORES AL PASEAR LOS PERROS

Uno de los mayores errores que cometen los dueños es impedir que el animal use su olfato, su principal herramienta para conocer el mundo. Al permitir que huela distintos lugares, favoreces su equilibrio emocional y enriqueces su experiencia. También permite que el recoja información de otros perros, personas u objetos.

Otro gran error es apurar a los perros en el paseo. Es crucial dejar que los perros observen a su alrededor, puesto que analiza movimientos, sonidos y estímulos nuevos. Estas acciones ayudan a la mascota a ganar confianza y equilibrio físico y mental.

Por otra parte, no se debe llamar constantemente al animal sin ningún motivo, dado que el llamado puede perder valor y los perros podrían llegar a ignorar a sus dueños.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LAS DURAS MEDIDAS DE ROBLOX ANTE ESCÁNDALOS CON PEDÓFILOS EN LA PLATAFORMA

Entendiendo cuál es el propósito del paseo, es evidente que no se trata de un simple ejercicio para que los perros se cansen. Si la actividad se enfoca solo en carreras y lanzamientos de pelota, el animal puede desarrollar ansiedad y problemas de control.

Es significativo recordar que la rutina del paseo no debe ser uniforme; cada familia es diferente. En tal sentido, es importante adaptar la experiencia, tanto el ritmo como la duración, a la edad, tamaño y nivel de energía de cada mascota.