Este es el truco definitivo para evitar que tus frutas se dañen

Es habitual que las personas guarden las frutas juntas, tanto para preservar espacio en la cocina como por comodidad. Sin embargo, especialistas alertaron que esta simple decisión puede hacer que los alimentos se arruinen más rápido de lo esperado.

La revista Better Homes & Gardens consultó con expertos, quienes desaconsejaron guardas las frutas juntas. Esto se debe a que acelera la maduración y el deterioro por la acción del etileno, un gas natural.

De acuerdo a los especialistas, muchas frutas liberan etileno, el cual puede disparar el proceso de maduración de otras piezas cercanas. Esto termina desembocando en una textura más blanda, sabores apagados y aparición más rápido de moho.

Ante este escenario, queda claro que si una fruta madura rápido y acelera el proceso de las demás, lo ideal es aislarla. Así pues, se puede evitar que todas las demás frutas sufran una aceleración en su proceso de maduración.

HAY QUE SEPARAR ALGUNAS FRUTAS

Los expertos dejaron claro que lo ideal no es separar absolutamente todas las frutas. En tal sentido, consideran que lo mejor es preparar dos zonas: una para los productores de etileno y otra para los alimentos más delicados que sufren al estar expuestos a este gas.

Un caso a tomar en cuenta es el de los cambures, reconocidas como una de los principales productores de etileno. Por tanto, lo ideal es tenerla en un lugar propio o con frutas delicadas en frío, pero sin contacto directo.

Por su parte, las manzanas son frutas muy sensibles que se caracterizan por tener una vida corta. Al estar expuestas al etileno, su maduración se acelera. Lo mejor es guardarlas por separado o en un espacio propio.

Las peras son frutas con una maduración rápida, de manera que pueden afectar a otras que sean más delicadas y se deberían guardar aparte. Lo mismo ocurre con los aguacates y, en menor medida, los tomates.

El truco que se debe aplicar en los hogares es identificar las frutas que producen etileno y las que sean más delicadas. Al separarlas en zonas distintas, estas deberían tener más tiempo antes de dañarse y perder sus principales propiedades.