Este es el precio del nuevo iPhone 17e tras sorpresivo lanzamiento de Apple

La empresa tecnológica Apple presentó este lunes el nuevo iPhone 17e, su smartphone más reciente que contará con algunas novedades para impulsar nuevamente la demanda de esta línea de productos. Su precio no pasó desapercibido.

Kaiann Drance, vicepresidenta de Marketing de iPhone de Apple, informó en un comunicado sobre el lanzamiento de este nuevo equipo. Desde un principio, aseguró que «está pensando para durar» y tiene «un diseño robusto y a la vez ligero».

«El iPhone 17e combina un potente rendimiento con prestaciones pensadas para los usuarios, con un diseño duradero y funciones que permiten trabajar y crear de forma más ágil», detalló Drance, de acuerdo a la agencia de noticias EFE.

Medios especializados afirman que este iPhone 17e sería uno de los mejores teléfonos de Apple por menos de 600 dólares. A diferencia de otros modelos de la compañía, el celular tendrá un costo de 599 dólares y saldrá al mercado el próximo 11 de marzo.

DETALLES DE ESTE IPHONE

Uno de los aspectos más destacables de este iPhone es que cuenta con un chip A19 y un médem C1X. A esto se suma una cámara Fusion que permite tomar fotos o videos en 4K. También cuenta con carga inalámbrica y almacenamiento a partir de 256 GB.

«El iPhone 17e incluye muchas de las mismas excelentes características del iPhone 17 a un precio accesible», dijo Apple. Además, tiene «mayor velocidad y eficiencia energética respecto a la generación anterior».

Apple precisó que este iPhone 17e tendrá dos modelos. El primero de ellos, con 256 GB por 599 dólares, mientras que el de 512 GB de almacenamiento se incrementa hasta los 799 dólares.

De igual forma, Apple también anunció el nuevo iPad Air, disponible en tamaños de 11 y 13 pulgadas. Este equipo ofrece un «sistema de ventanas mejorado, gestión de archivos optimizada y funciones de productividad avanzadas».