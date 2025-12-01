Este es el momento ideal para bañar a tu perro, según especialistas

La higiene de las mascotas es un aspecto lleno de anécdotas curiosas, desagradables y hasta complicadas. Ante este escenario, es crucial tomar en cuenta las señales del día a día para conocer el momento ideal para que tu perro pase por un baño.

«Un perro con la piel en buen estado, el pelaje luminoso y sin olor fuerte no requiere baño inmediato», expuso el Spencer Springs Animal Hospital. En tal sentido, es importante observar los cambios de pelaje y comportamiento de cada perro.

Especialistas indican que cuando un perro está con suciedad acumulada, aparecen nudos, la textura se vuelve grasa, pierde brillo el pelaje y hay un olor persistente. En este punto debes intervenir.

Igualmente, no todas las señales son visibles y debes estar atento al comportamiento de tu perro. Aparición de costras, incremento del rascado, presencia de parásitos y zonas irritadas son aspectos a tomar en cuenta.

ASÍ PUEDES BAÑAR A TU PERRO

Uno de los aspectos más importantes al momento de bañar a tu perro es tener un baño seguro y práctico. A esto se debe sumar el uso de agua tibia, una práctica recomendada por los profesionales del sitio especializado PetMD.

Una vez tengas a la mano los productos exclusivos para perros, debes cepillar bien el pelaje para eliminar restos de suciedad y posibles nudos. Expertos aconsejan masajear con champú toda la superficie del pelaje por varias horas.

Si tu perro es de pelaje largo, podría requerir de un baño mensualmente, mientras que aquellos con pelo corto pueden tardar hasta tres meses, siempre y cuando no hay suciedad visible ni señales de incomodidad en el animal.