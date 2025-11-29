¿Adiós a los implantes dentales? Científicos japoneses iniciaron ensayo clínico para probar fármaco que regenera dientes en adultos

Científicos japoneses de la Universidad de Kioto dieron inicio a un ensayo clínico que podría cambiar el mundo de la odontología para siempre, ya que se pondrá a prueba un fármaco que reactivaría de manera natural la regeneración de dientes en adultos.

El estudio, en el que participan 30 pacientes, probará en humanos un anticuerpo innovador llamado TRG-035, que neutraliza la proteína USAG-1, y provocaría la regeneración natural de dientes en personas de 30 a los 64 años de edad.

Investigadores descubrieron en su prueba de laboratorio que este anticuerpo monoclonal conseguía bloquear la proteína USAG-1, que es la responsable de mantener inactivos los brotes o gérmenes de una potencial «tercera dentición» que permanece latente bajo las encías.

Asimismo, señalaron que el innovador medicamento será administrado por vía intravenosa para desbloquear estos brotes y estimular las vías de señalización BMP y Wnt.

Las pruebas previas, realizadas a ratones y hurones, han mostrado una regeneración efectiva sin efectos secundarios observados hasta el momento.

DISPONIBILIDAD POTENCIAL PARA EL AÑO 2030

Este avance, designado como medicamento huérfano por el Ministerio de Salud japonés para tratar la anodontia congénita severa, podría eliminar la necesidad de implantes dentales costosos y riesgosos para millones de personas.

Se espera que con este ensayo clínico de paso a una producción de este fármaco para personas de todas las edades, incluso niños que nazcan sin dentadura o pierdan sus dientes después de haber mudado.

Su disponibilidad potencial para entrar en el mercado se estima para el año 2030, en caso de confirmarse su seguridad y eficacia en las 30 participantes iniciales del estudio.