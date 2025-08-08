Murió por 45 minutos: La impactante historia del hombre que estuvo «en el más allá» que te dejará sin palabras

La humanidad lleva varios siglos especulando sobre si hay un «más allá» o qué ocurre tras el fallecimiento. Vincent Tolman, un exfisicoculturista estadounidense, tuvo una experiencia cercana a la muerte y su historia impactó a millones de personas.

La historia de Tolman llegó a medios internacionales y se viralizó en las últimas horas. En primera instancia, recordó que en su tiempo como fisicoculturista amateur tomaba un suplemento que resultó ser tóxico.

Los médicos determinaron que esta sustancia le causó un grave daño en el organismo y, finalmente, se desplomó en el baño de un restaurante. Ese 18 de enero de 2003, Tolman estuvo clínicamente muerto por, al menos, media hora.

«Me desmayé y comencé a vomitar. Aspiré el vómito y terminé muriendo allí mismo en el suelo del baño», dijo Tolman. «Entonces creen que estuve muerto al menos de 30 a 45 minutos antes de que me encontraran, pero tenía frío, como frío al tacto», recordó.

¿QUÉ VIO TOLMAN?

Durante su tiempo «muerto», Tolman aseguró que estaba en una «silla de cine muy cómodo», pero no estaba viendo una película normal. Al contrario, realmente apreciaba un cuerpo en el suelo y veía «todo desde arriba».

«Lo extraño es que no sentí que fuera yo en absoluto; aunque estaba sentado allí mirando mi propio cadáver, no pude reconocerlo», afirmó Tolman. «No tenía idea de que lo que estaba viendo era mi propia muerte», añadió.

Tolman recordó haber visto a unos médicos metiendo un cuerpo en una bolsa y escuchado a uno de los paramédicos. Incluso, aseguró que conseguía escuchar los pensamientos de varias personas en el restaurante.

En medio de la película, alguien dijo «no está muerto», de manera que un médico sacó el cuerpo de la bolsa y comenzó a reanimarlo. Mientras lo trasladaban al hospital, también sintió como le sujetaban los brazos.

Contra todo pronóstico, Tolman logró sobrevivir a esta experiencia y vivió para contarlo. Con su historia, reabrió el eterno (e inconcluso) debate sobre qué podría haber en el «más allá».