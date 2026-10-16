¿Volver al futuro en la vida real? Así es el impactante carro que presentó Tesla, vuela y acelera a 100 km/h en menos de un segundo

Tesla presentó este jueves su deportivo eléctrico ‘Roadster’ con propulsores desarrollados con tecnología de SpaceX.

Con estos propulsores, permiten que el carro se eleve del suelo y realizar maniobras aéreas, además de acelerar de 0 a cerca de 100 kilómetros por hora en menos de un segundo.

El video rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales. Y es que se observa como el Roadster ascendió por una rampa curva hasta quedar invertido. Luego salió impulsado al aire, realizó una voltereta y aterrizó de forma controlada gracias a sus propulsores.

«Bueno, ha funcionado», declaró el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, tras la maniobra

#16OCT | Tesla presentó una versión completamente rediseñada de su deportivo eléctrico «Roadster» y confirmó que su producción comenzará en 2028. Pero esta vez no se trata solo de velocidad: Tesla quiere convertirlo en una demostración de hasta dónde puede llegar su tecnología. Video: @Tesla — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 16, 2026

TESLA PREVE INICIAR LA PRODUCCION EN 2028

Este deportivo eléctrico de nueva generación tiene capacidades de aceleración extrema y utiliza aire comprimido almacenado a muy alta presión en lugar de combustible convencional para cohetes.

Además, tiene programado el inicio de su producción para el año 2028.

Elon Musk afirmó que el Roadster será el único automóvil diseñado para la conducción manual a largo plazo. El empresario reconoció que el deportivo no está necesariamente «optimizado para la seguridad».

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LOS TRES TIPOS DE CARROS

Tesla anunció tres versiones del Roadster: Performance, Thrust y Rocket.

Performance: tiene dos asientos y podrá acelerar de 0 a casi 100 kilómetros por hora en menos de 1,6 segundos y utilizará un sistema de succión bajo la carrocería para aumentar la adherencia al asfalto.

Thrust: incorporará propulsores traseros que reducirán la aceleración a menos de 0,9 segundos.

Rocket: tendrá un solo asiento, podrá despegar y maniobrar en el aire, además de alcanzar casi 100 kilómetros por hora en menos de 0,59 segundos.

Musk afirmó que el Roadster será el único automóvil de Tesla diseñado para la conducción manual a largo plazo, mientras la compañía concentra sus esfuerzos en los vehículos autónomos y la robótica.

Tesla todavía no ha anunciado los precios definitivos.

Con información de EFE