El día de mañana, 19 de noviembre, se conmemora el Día del Hombre. Una fecha para estar alertas y hacer hincapié en que los hombres deben tomar consciencia sobre el cuidado de su salud, especialmente, a lo que corresponde a la próstata.

El cáncer de próstata es el segundo más frecuente en hombres en el mundo. Según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (GLOBOCAN 2024), se diagnostican alrededor de 1,5 millones de casos nuevos cada año y lamentablemente fallecen cerca de 420.000 hombres, por esta causa.

En lo que respecta a Venezuela, la situación sigue siendo preocupante. De acuerdo con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, se registran alrededor de 9.500 casos nuevos al año y un aproximado de 4.200 muertes. Es decir, se producen alrededor de 26 diagnósticos y 13 fallecimientos cada día. El Cáncer de Próstata continúa siendo la primera causa de cáncer y de muerte por cáncer, en los hombres venezolanos.

Una de las formas en las cuales esta enfermedad se puede manifestar, es a través de las llamadas “fracturas patológicas”. Es decir, cuando el cáncer avanza, puede llegar a los huesos, debilitarlos y producir fracturas.

Los huesos afectados, se pueden romper con un traumatismo leve, cuando el paciente se levanta de la cama o al agacharse. Lo típico que sucede es que el paciente llega a la emergencia de algún centro de salud, público o privado, con una fractura “inexplicable” y, cuando se estudia todo el caso, el cáncer de próstata está presente y en etapa avanzada.

Como traumatólogo he sido testigo de que esta historia se sigue repitiendo al pasar de los años: Un hombre de 60 o 70 años, que nunca se había evaluado la próstata consulta por “dolor en los huesos” o presenta una fractura, como consecuencia de una metástasis ósea. De ahí la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano, ya que es lo que ayuda a actuar de manera expedita.

Recomendaciones para la prevención, desde el punto de vista traumatológico:

A partir de los 50 años (o desde los 40 años si hay antecedentes familiares), realizar evaluaciones urológicas anuales.

Estar alertas si algún familiar presenta “dolores óseos recurrentes” en la espalda, cadera o piernas, que no mejoran con analgésicos comunes.

Realice actividad física regular para fortalecer los huesos. Evite el sedentarismo y el tabaquismo.

Si ya tiene diagnóstico de cáncer de próstata, converse con su médico sobre el cuidado de la salud de los huesos y reducir el riesgo de fracturas.

El cáncer de próstata detectado a tiempo, tiene altas posibilidades de control y curación. Si la enfermedad avanza, puede afectar tu calidad de vida y la de tu familia, de forma significativa.

Este Día del Hombre no se trata de celebrar la masculinidad. Se trata de responsabilizarse. Hable con sus familiares, amigos y anímelos a hacerse su evaluación urológica. Su salud no puede esperar, hoy es el momento de actuar.

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