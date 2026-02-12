ESCALOFRIANTE: Se fracturó la columna y las piernas cuando intentaba esquiar, todo quedó grabado

Momentos de tensión se vivieron en una base turística de Kirguistán, en el centro de Asia, cuando una joven esquiadora sufrió un severo accidente y cayó por un acantilado, presentando graves heridas.

Los hechos se dieron cerca de las 9:40 de la noche del pasado domingo, 8 de febrero, en la estación de esquí Kashka-Kulak, en el distrito de Alamudun. La joven de 20 años estaba en el lugar con varios amigos para esquiar.

De acuerdo a medios asiáticos, la joven recibió los esquís y, junto a sus amigos, salió a la pista. Un testigo grabó el momento en el que descendió a altas velocidades y, por razones desconocidas, no logró frenar.

La joven rompió una de las barreras de seguridad instalada en un acantilado y cayó al vacío. En el video se aprecia que no logró reducir la velocidad antes del impacto. Como era de esperar, los testigos gritaron al apreciar el siniestro.

JOVEN HOSPITALIZADA

El Departamento de Asuntos Internos del distrito de Alamedin fue alertado sobre el accidente. Poco después, la joven fue trasladada de emergencia hasta la sala de traumatología del Hospital Nacional.

Los informes preliminares arrojaron que la joven resultó gravemente herida. Presentó fracturas en ambas piernas, además del brazo izquierdo y la columna vertebral. También sufrió hematomas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO VIRAL: LA ESPELUZNANTE LESIÓN DE UN FISICOCULTURISTA EN PLENO ENTRENAMIENTO, TODO QUEDÓ GRABADO

Para este miércoles, la joven permanece internada y se ordenó un examen médico forense. Mientras tanto, las autoridades pusieron en marcha una investigación para determinar si se violaron las medidas preventivas y de seguridad.