VIDEO VIRAL: La espeluznante lesión de un fisicoculturista en pleno entrenamiento, todo quedó grabado

Momentos de tensión y pánico se vivieron hace pocos días en un gimnasio de la ciudad de Teresina, en Brasil, cuando el popular fisicoculturista Ranieri Lopes Filho sufrió una severa lesión mientras se ejercitaba.

El accidente ocurrió cuando Lopes comenzaba a hacer una serie en la prensa de piernas, una máquina que usaba regularmente. Según expuso al medio brasileño G1, estaba levantando 400 kilogramos.

Lopes difundió en sus redes sociales el video del momento en que sufrió la lesión. En las imágenes se aprecia que su muslo derecho hace un movimiento muscular extraño. Acababa de sufrir una rotura del tendón del cuádriceps.

El video dejó en evidencia la gravedad de la lesión, puesto que Lopes comenzó a gritar desesperadamente. Apenas unos segundos después, varias personas se acercaron a levantar la prensa de piernas y auxiliar al fisicoculturista.

LOPES PASÓ POR EL QUIRÓFANO

El joven de 31 años afirmó que este ejercicio era habitual en su rutina. «Muchos deportistas, e incluso no deportistas, realizan este ejercicio con un peso igual o mayor. No es algo tan extraordinario», expuso Lopes.

Tras el accidente, fue trasladado de emergencia a una clínica privada y pasó por el quirófano. «El dolor postoperatorio fue peor que el del accidente, pero ya ha desaparecido. Hoy ya no tengo ninguna molestia por el dolor de la cirugía», detalló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIRAL: HOMBRE NO SE QUISO MONTAR EN UN CARRO QUE HABÍA PEDIDO POR UNA APP AL VER QUE ERA ROSADO

Lopes explicó que su recuperación avanza de forma positiva, aunque el proceso de rehabilitación será prologado. Ahora busca «concienciar a la gente de que esto le puede pasar a cualquiera que se proponga entrenar a un alto nivel».