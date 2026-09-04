EN VIDEOS: Tesla busca trasladar a usuarios en taxis autónomos sin volante

Tesla, la empresa fabricante de vehículos eléctricos dirigida por el magnate Elon Musk, sorprendió a todos al presentar el Cybercab, un robotaxi autónomo que pretende expandir el servicio por Estados Unidos.

Durante los últimos años, la compañía ha estado en la vanguardia de los vehículos autónomos. Tesla buscó dar un paso más allá y presentó el jueves en Austin, Texas, el innovador carro eléctrico Cybercab.

La empresa ya cuenta con un servicio limitado de taxis autónomos con vehículo Model Y en ciudades de Texas y Florida. ¿La diferencia? El Cybercab no tiene volante o pedales, dependiendo completamente del sistema de conducción desarrollado por Tesla.

The future has arrived in Austin pic.twitter.com/RTCb0O5sez — Tesla (@Tesla) September 3, 2026



De acuerdo al medio texano Austin American-Statesman, antes del lanzamiento oficial, Tesla registró 45 Cybercabs ante el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas. El objetivo es que comiencen a prestar el servicio de taxis autónomos cuánto antes.

TESLA TENDRÍA UN PROBLEMA

Los videos del Cybercab conduciendo sin volante o pedales han dado la vuelta al mundo. La viralidad llegó a tal punto que las propias autoridades estadounidenses posaron su mirada sobre Tesla y harán una investigación al respecto.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras puso en marcha una auditoria para determinar «el proceso y los datos técnicos en los que Tesla se basó para certificar el Cybercab y los problemas inherentes».

Las normativas federales estadounidenses exigen un volante y pedales en cualquier explotación comercial vehicular. Por esta razón es que otros vehículos autónomos han tenido estas herramientas, a pesar de no usarlas en la conducción autónoma.

The future of transport is safer, more enjoyable & gives you more time back With theater, music & gaming apps on a 22″ touchscreen, Cybercab offers you a space to be productive or unwind Soon to be equipped with V5 Starlink hardware, too, for complete connectivity pic.twitter.com/e0Xhvjky0E — Tesla (@Tesla) September 3, 2026



Mientras tanto, Tesla insiste que el Cybercab cumple las medidas de seguridad y las normas aplicables. Además, considera que el vehículo está «democratizando el transporte limpio para todos».

Este vehículo eléctrico pesa 1,4 toneladas y cuenta con una batería de iones de litio, manteniendo la línea de Tesla. El diseño fue mostrado por primera vez en 2024, aunque Musk adelantó que el desarrollo de fabricación sería «muy lento» en las fases iniciales.