EN VIDEOS: Murió Lazare, considerado el perrito «más viejo del mundo»

Lazare, un spaniel francés que es considerado el «perro más viejo del mundo», murió el jueves, según informó su dueña. La noticia se viralizó en redes sociales y conmovió a los amantes de los animales a nivel mundial.

Ophelie Boudol, una madre soltera de 29 años, encontró a Lazare en un albergue el pasado 18 de abril. Aunque inicialmente pensaba dárselo a su madre, se encariñó con el perro, lo adoptó y lo llevó a su casa.

Apenas unas semanas después, Boudol confirmó en sus redes sociales que Lazare había muerto, aparentemente, a los 30 años. «Decidiste tomar vuelo en mis brazos, en la tarde del 14 de mayo», dijo en la publicación de despedida.

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«Vas a unirte a tu ama que tanto te amaba y cuidó de ti durante todos estos años», dijo Boudol en su cuenta de Instagram. «En solo un mes, has puesto nuestras vidas patas arriba. Te amamos con todo nuestro corazón, cariño, cariño, abrazado», acotó.

LA HISTORIA DE LAZARE

El caso de Lazare había pasado desapercibido del ojo público. Según la trabajadora del albergue, el perro nació el 4 de diciembre de 1995 y habría documentos que confirman dicha fecha.

Aparentemente, Lazare pasó gran aparte de su vida con una misma dueña, hasta que ella murió y el perro paró en un refugio de animales. Ya con 30 años y cinco meses, debía usar pañales, no podía ver ni oir y dormía casi todo el día.

Cabe destacar que el libro de Guinness World Records no tiene registrado el caso de Lazare. De acuerdo al medio europeo El Mundo, la empresa no ha confirmado si la edad del perro fue verificada antes de morir.

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A pesar de su avanzada edad, Lazare manifestó una «curiosidad» y «personalidad cariñosa» hasta sus últimos momentos. «Intentamos darte el final de la vida que todo animal merece: un hogar lleno de amor, ternura y presencia», dijo Boudol.

El perro más longevo verificado es Bluey, que falleció en 1939 a los 29 años y 160 días. En caso de que la historia de Lazare sea cierta, se trataría del can más longevo del que se tenga registro en la historia.