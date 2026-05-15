En las últimas horas se ha viralizado el incómodo momento que se vivió en un programa de streaming cuando el panel contactó a un urólogo, pensando que se trataba de un ufólogo, para que hablara sobre la reciente desclasificación de fotos, videos y documentos relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés) por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Todo ocurrió en el programa «Y qué», del canal de streaming y radio Vorterix. El panel encabezado por Guille Aquino decidió llamar a un ufólogo para que diera su opinión sobre los archivos cuando ocurrió lo impensado.

«Bueno, tenemos un especialista. ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?», comenzó por preguntar Guille Aquino, conductor del programa, mientras aparecía por videollamada un hombre desde un consultorio.

Con algo de vergüenza evidente, el hombre respondió: «Yo soy urólogo, no ufólogo. Es parecido, pero no es lo mismo».

🛸 | En Vorterix querían hablar con un ufólogo y terminaron llamando a un urologo. pic.twitter.com/87CRaMYewh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 13, 2026

Este inesperado momento provocó las risas del resto de personas en el panel.

Para intentar salir de la situación lo mejor parado, Aquino intentó seguir con el tema: «¿Crees que existe vida en otros planetas?».

Lejos de enfadarse por el error, el médico decidió tomarse la situación con humor y siguió participando en la conversación entre risas: «Yo, no. Pero bueno, no sé… puede llegar a existir».