Se acercó a la manada a tomarse una selfie con un elefante y todo terminó en tragedia

Un hombre se acercó a una manada de elefantes salvajes para tomarse una selfie con uno de los paquidermos, pero todo terminó en tragedia cuando el animal reaccionó violentamente y lo atacó hasta dejarlo sin vida.

El hecho ocurrió este martes en la tarde en el área de Ara Sarubeda ubicada en la localidad de Ramgarh, estado de Jharkhand, en la India.

La víctima fue identificada como Amit Rajwar, de 33 años de edad, quien tomó la imprudente decisión de acercarse a la manada que estaba compuesta por alrededor de 40 elefantes, según lo reseñado por medios locales.

VIDEO DE LA TRAGEDIA CIRCULA EN LAS REDES SOCIALES

El trágico hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó conmoción en la región.

Según informaron desde el Departamento Forestal de la entidad india, la manada de elefantes había estado merodeando la zona durante varios días, lo que atrajo a decenas de vecinos de pueblos cercanos, quienes se acercaron para observarlos y grabar videos y tomarse fotos con sus celulares.

A pesar de las advertencias de las autoridades y de algunos vecinos, un grupo de jóvenes decidió acercarse aún más a los elefantes en busca de una selfie. La situación se descontroló cuando uno de los animales, visiblemente alterado por la presencia humana, se volvió agresivo y cargó contra el grupo.

En medio del caos y el pánico, la mayoría logró escapar, pero Amit Rajwar no tuvo la misma suerte. El elefante lo atrapó con la trompa, lo arrojó varias veces contra el suelo y lo pisoteó, provocándole la muerte en el acto, según reseñó el medio argentino TN.

Tras el ataque, una multitud se congregó en el lugar. El guardaparque Bateshwar Paswan confirmó el trágico hecho y explicó que un equipo médico llegó rápidamente, pero el hombre ya había muerto.

El Departamento Forestal informó que, dos días antes del incidente, habían advertido a los vecinos sobre el peligro de acercarse a los elefantes salvajes.