EN VIDEO: Deportista extremo saltó en paracaídas desde lo alto del estadio Monumental frente a 40.000 personas

El deportista extremo Chris Gadler realizó el pasado 5 de diciembre un impresionante salto en paracaídas desde lo alto del estadio Monumental de Caracas, el escenario de beisbol más grande de Latinoamérica, mientras se disputaba un duelo de los eternos rivales en el coso capitalino.

La hazaña fue realizada al cierre de un épico séptimo inning donde los Leones del Caracas le dieron la vuelta al juego frente a los Navegantes del Magallanes, ventaja que mantendrían hasta el final del compromiso.

El salto se dio desde el punto más alto del estadio, a unos 53 metros de altura, lo que lo hizo aún más desafiante, debido a que es una altura relativamente corta para lanzarse en paracaídas.

El inesperado momento quedó registrado en video por el mismo atleta extremo, quien compartió la grabación a través de sus redes sociales.

«Todavía estoy alucinando con esta experiencia!! Este es mi POV (Punto de Vista) del Salto Base en el 7mo inning del Caracas – Magallanes frente a 40.000 personas, un video que habla más que mil palabras!!! Mucha energy!!», escribió Gadler en su publicación realizada en su cuenta de Instagram.

NORMATIVAS DE INGRESO AL ESTADIO MONUMENTAL PARA LOS JUEGOS DEL CARACAS

Los Leones del Caracas anunciaron a finales del mes de octubre las nuevas normativas de ingreso al Estadio Monumental de la ciudad capital, una serie de medidas que generaron polémicas en redes sociales entre los fanáticos de los Melenudos.

El equipo publicó en su cuenta de X (Twitter) la «normativa de ingreso» en el Monumental. En primera instancia, destacó la gran cantidad de prohibiciones nuevas, incluyendo paraguas, cigarrillos y hasta koalas.

Igualmente, los fanáticos tendrán que cumplir varios requerimientos respecto a las entradas y los abonos, a lo que se incluye una «recomendación» de asistir con cuatro horas de antelación al estadio.